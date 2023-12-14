Британія посилила санкції проти РФ: заборонено алмази і товари подвійного призначення

За інформацією британського уряду, за рік від 24 лютого 2022 року імпорт з Росії впав на 94%, а експорт до Росії — на 74%.

Великобританія 14 грудня оголосила про впровадження нових санкцій проти Росії — заборонено імпорт російських алмазів та експорт товарів подвійного призначення. Про це рішення уряду повідомляється на офіційному сайті.

Як стало відомо з опублікованої інформації, ухвалено два підзаконні акти, один з яких спрямований на додаткове скорочення експорту британських товарів до Росії і стосується фактично військових технологій, тобто товарів, які "несуть ризик військового чи промислового застосування". Крім того, йдеться про певні предмети, виявлені Україною на полі бою, зокрема деталі машин та електронні компоненти.

"По суті, лише експорт із низьким рівнем ризику, гуманітарного, харчового та медичного призначення залишиться не під санкціями після цього", — йдеться у повідомленні уряду.

Другий акт забороняє імпорт до Великобританії російських алмазів із 1 січня 2024 року. Як зазначається в інформації, надалі уряд планує заборонити і послуги, пов'язані з імпортом російських металів, але тоді, коли можливо буде узгодити це з міжнародними партнерами.

Підтримка британського бізнесу

Крім того, уряд Великобританії також вирішив впровадити низку фінансових заходів, метою яких є підтримка бізнесу, що вирішив піти з Росії, а також уточнення та розширення сфери дії існуючих санкцій щодо кореспондентських відносин.

Зміни також запровадять нові зобов'язання стосовно звітності, щоб забезпечити більшу прозорість активів, які знаходяться у Великій Британії, та поліпшити дотримання існуючого режиму санкцій.

Захід із надання звітності про активи призначених осіб набирає чинності 26 грудня.

Торговельні відносини з РФ — цифри

Як повідомляє британський уряд, за рік від початку російського повномасштабного вторгнення імпорт з Росії впав на 94%, а експорт до Росії — на 74%.

"Виходячи з цифр 2021 року, нові санкції потенційно стосуватимуться експортних товарів на 70 мільйонів фунтів стерлінгів та імпорту на 67 мільйонів фунтів стерлінгів. До того ж вони посилять обмеження на експорт товарів на суму 662 мільйони фунтів, на які вже поширюються раніше введені санкції", — наводить інформацію урядове повідомлення.

Важливо Британія оголосила про нові санкції проти експортерів військового обладнання в РФ

Велика Британія заявила про впровадження санкцій проти Росії через хакерські атаки на британських політиків, депутатів, журналістів та інших осіб у межах спроб ФСБ "втрутитися в британську політику".