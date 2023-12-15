Скорочення допомоги у 2024 році: які країни планують урізати виплати українським біженцям

Про можливість скасування фінансової підтримки для українських біженців заявляли, наприклад, в уряді Польщі. Передбачалося, що етапне зменшення фінансової допомоги розпочнеться у першому кварталі 2024 року.

Понад 4 мільйони українців отримують прихисток у Європі, проте рівень допомоги відрізняється в різних країнах. Деякі уряди вже схвалили скорочення виплат громадянам України через фінансовий тиск на бюджет, тоді як інші все ще розглядають цей варіант. Про те, що відомо про скорочення виплат українським біженцям у європейських країнах у 2024 році повідомляє "РБК-Україна".

У Норвегії хочуть скасувати виплати на дітей за перший рік проживання

На порталі уряду Норвегії зазначають, що до цього часу громадяни України отримували фінансову підтримку на дитину "із заборгованістю", якщо вони продовжували оформлення тимчасового проживання через рік. Фактично, за інформацією видання, це означає, що українці отримують фінансову підтримку на дитину впродовж усього першого року проживання в Норвегії в одноразовому порядку й одночасно мають право на подальшу щомісячну допомогу на дитину.

Уряд висуває пропозицію припинити виплату за перші 12 місяців. Зазначається, що українські біженці отримують фінансову допомогу через систему прийому та програму інтеграції.

Відтак Міністерство у справах дітей та сім'ї представить на розгляд пропозицію про відміну поточної системи невчасної виплати допомоги на дітей для всіх, хто наразі прибуває до Норвегії. Для тих, хто вже перебуває в країні, будуть необхідні певні перехідні правила.

Українці з тимчасовим захистом у Норвегії отримують фінансову допомогу, яка становить приблизно 650 євро на дорослого та 250-350 євро на кожну дитину. Під час проходження інтеграційної програми громадяни України можуть отримувати щомісячну підтримку на рівні приблизно 1400 євро. У виданні наголошують, що вони використовують ці кошти для самостійної оплати житла та комунальних послуг.

Виплати новоприбулим в Ірландії скоротять у 5 разів

Наприкінці січня 2024 року в Ірландії набуде чинності скорочення виплат новоприбулим українським біженцям та обмеження часу перебування у державному житлі.

Зменшення фінансової підтримки передбачає зниження щотижневих виплат українським біженцям з 220 євро до 38,80 євро, коли вони перебувають у державному житлі, наприклад, такому як готелі. Біженці з України, які мають дітей, будуть отримувати 29,80 євро на кожну дитину щотижня. Це означає, що на місяць жінка з дитиною отримуватиме допомогу лише в 275 євро.

Законопроект планують внести на розгляд на початку січня.

За інформацією видання, новоприбулі біженці матимуть можливість скористатися державним безкоштовним житлом лише протягом перших 90 днів. Після виїзду українців із державного житла, вони можуть отримувати підвищені виплати, якщо відповідатимуть встановленим вимогам.

У Німеччині та Польщі також обговорюють можливе скорочення допомоги

Як повідомляє Reuters, 26 вересня Міністерство фінансів Німеччини заявило, що країна планує вдвічі скоротити федеральну допомогу, призначену землям для покриття витрат на прийом та інтеграцію біженців. Відповідний крок потрібен для економії грошей на тлі стрімкого зростання інфляції та економічного спаду. Уряд може також припинити свій внесок у витрати на догляд та інтеграцію 1 млн українських біженців.

В уряді Польщі також заявляли про можливість скасування фінансової підтримки для українських біженців. Передбачалося, що етапне зменшення фінансової допомоги розпочнеться у першому кварталі 2024 року. Однак наразі немає офіційного рішення щодо цього питання.

Нагадаємо, уп'ятеро скоротить соцвиплати українським біженцям Ірландія. Там влада схвалила скорочення щотижневої допомоги, і тепер ця сума становить 38,8 євро.

Фокус уже повідомляв, що українські біженці на Заході опинилися перед болісним вибором: повернутися додому чи пустити коріння за кордоном.