Деяким ВПО продовжать виплати після 1 лютого 2024 року: хто отримає гроші

У міністерстві зазначили, що механізм виплат буде поєднано з іншими механізмами підтримки родин, щоб допомогти їм знову стати на ноги.

Україна продовжить виплачувати допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які отримували її до 1 серпня 2023 року і період виплат для яких завершується наприкінці січня 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

"Не всі ВПО з моменту свого переміщення змогли інтегруватись у приймаючі громади, а родини, в яких є діти, особи з інвалідністю та які проживають у зоні активних чи можливих бойових дій, не мають можливості віддавати дітей в садочки. Школи ж у таких регіонах в переважній більшості працюють лише в онлайн-форматі, що суттєво обмежує можливість для працездатних членів родин працевлаштуватись", — зазначили у міністерстві.

Розроблений Міністерством соціальної політики проєкт постанови пропонує продовжити виплати для внутрішньо переміщених осіб пенсійного віку та тих ВПО, які не знайшли роботу через обʼєктивні обставини.

У відомстві зазначили, що механізм виплат буде поєднано з іншими механізмами підтримки родин, аби допомогти їм знову стати на ноги після вимушеної зміни місця проживання та інтегруватись внові громади.

Також, за інформацією Мінсоцполітики, у постанові пропонується суттєво переглянути можливості призначення допомогти малозабезпеченим, щоб родини, які опинились у ризику бідності, могли активніше нею користуватися.

Крім того, 28 листопада Фокус повідомляв, що у деяких областях України переселенці зможуть отримати нову грошову допомогу. Завдяки грошовій допомозі певні категорії українців, які мають статус ВПО, зможуть сплачувати за оренду житла та комунальні послуги протягом 6 місяців.