Пенсії в Україні: кому кілька разів збільшать виплати у 2024 році

З 1 січня 2024 року особи, які досягли 65-річного віку і мають страховий стаж 30 років для жінок або 35 років для чоловіків, отримають підвищення пенсій.

У 2024 році кільком категоріям українців збільшать пенсії кілька разів. Це торкнеться лише тих, хто досяг певного віку і має необхідний трудовий стаж. Фокус розібрався, хто отримає дві пенсії в році.

Мінімальна пенсія

З 1 січня 2024 року мінімальна пенсія для осіб, які досягли 65-річного віку та мають страховий стаж 30 років для жінок і 35 років для чоловіків, збільшиться до 2840 гривень. Це пов'язано з підвищенням мінімальної заробітної плати до 7100 гривень.

Нині мінімальна пенсія для цієї категорії пенсіонерів становить 2680 гривень (мінімальна зарплата 6700 гривень).

З 1 липня 2024 року

З 1 липня 2024 року мінімальна заробітна плата збільшиться до 8000 гривень. Відповідно, мінімальна пенсія також зросте до 3200 гривень.

Вікові надбавки

Пенсіонери, які досягли певного віку, мають право на щомісячні надбавки до виплат. Їхній розмір наступний:

від 70 до 74 років включно — 300 гривень;

від 75 до 79 років включно — 456 гривень;

від 80 років — 570 гривень.

Доплати надаються людям, чия пенсія не перевищує 10 340,35 гривні. Вони призначаються автоматично з місяця, коли українець досягає певного віку.

Нагадаємо, в Україні 2024 року планується провести індексацію пенсій. Водночас буде використовуватися нова формула розрахунку, яка дасть змогу підвищити розмір виплат більш ніж у половини пенсіонерів