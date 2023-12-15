Заради світла в домівках: українців закликали економити електроенергію

Понад 100 держкомпаній, які купують енергію на балансуючому ринку, не розраховуються за неї.

Компанія "Укргідроенерго" закликала українців економити електрику через спрацювання гідроелектростанціями запасів води у водосховищах. Про це йшлося у заяві гендиректора "Укргідроенерго" Ігоря Сироти.

За його словами, у листопаді-грудні 2023 року в енергосистемі України було зафіксовано рекордно високий за цей опалювальний сезон рівень споживання.

"Гідроенергетика покриває дефіцит потужності, однак, на жаль, це призводить до спрацювання водосховищ. Тому ми закликаємо українців бути енергосвідомими та споживати електроенергію відповідально", — сказав Ігор Сирота.

Він зауважив, що "Укргідроенерго" виконало розпорядження президента та Кабміну, увівши в осінньо-зимовий період 2023−2024 років 83 гідроагрегати та забезпечивши таким чином енергосистему України 4640 МВт потужностей.

"Компанія виконує покладені на неї ПСО (положення про спеціальні зобов’язання, — ред.) для покриття різниці в тарифі на електроенергію для населення, сплативши за 10 місяців 19,8 млрд гривень", — додав Сирота.

Однак, як він сказав, є й виклики. За його інформацією, понад 100 держкомпаній, які купують енергію на балансуючому ринку, не розраховуються за неї.

"На сьогоднішній день це вже 30 млрд грн, з яких 8 млрд недоотримує саме гідрогенерація", — зазначив гендиректор.

Додамо, що борги за електроенергію в Україні зростають, і компанії намагаються налаштувати свої повідомлення тим, у кого немає боргів, у такий спосіб, щоб споживачу здалося, ніби й у нього є борг. Це означає потребу компаній в авансових платежах сумлінних клієнтів. Фокус розбирався, чи законно — вимагати платити наперед?