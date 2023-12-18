"Переходимо на новий рівень": в Україні побудують перший атомний реактор за технологією США

За словами глави Міненерго Германа Галущенка, американська технологія АР1000 дає змогу підтримувати системи безпеки атомних станцій навіть під час блекаутів.

Україна підписала з американською компанією Westinghouse угоду про закупівлю обладнання для енергоблоку №5 Хмельницької атомної електростанції. Про це пише пресслужба Міністерства енергетики України.

Повідомляється, що 17 грудня президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін і головний виконавчий директор Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман підписали відповідну угоду. Новий енергоблок будуватимуть за американською технологією АР1000.

У Міненерго зазначили, що в Україні поки що немає подібних реакторів. Ба більше, ця технологія ще не використовувалася в жодній з європейських країн. За словами глави відомства Германа Галущенка, інновація дає змогу підтримувати системи безпеки атомних станцій навіть у разі блекокаутів і відсутності дизель-генераторів або інших систем живлення.

Своєю чергою голова "Енергоатому" Петро Котін вказав на те, що фактична потужність блоків АР1000 становить 1100 МВт, тоді як найпотужніші в Україні атомні блоки — 1000 МВт. За його словами, у будівництві таких реакторів зацікавлені в низці держав, зокрема в Польщі та Болгарії.

"Ми переходимо на новий рівень співпраці. Ця угода має фундаментальне значення для енергетичної безпеки України, оскільки це дуже надійна технологія. Сьогодні п'ять блоків АР1000 експлуатуються у світі, зокрема у США та Китаї, ще п'ять — майже готові до пуску", — сказав Котін.

Нагадаємо, 8 грудня Петро Котін повідомив, що Україна повністю відмовилася від постачань запасних частин для атомних реакторів із Російської Федерації і змогла замінити їх власним виробництвом або виробництвом у країнах-партнерах.

Раніше, 21 квітня, Котін уклав з виконавчим директором американської компанії Holtec International Крісом Сінгхом угоду про розгортання малих модульних реакторів (SMR) в Україні. Угода передбачає будівництво на території України до 20 атомних енергоблоків.