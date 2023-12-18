В Україні відключатимуть світло через борги: хто в зоні ризику

За словами голови "Укренерго" Володимира Кудрицького, деякі підприємства заборгували за електроенергію понад 30 мільярдів гривень. Борг продовжує збільшуватися, оскільки є споживачі, які вважають, що їм все одно не відключать світло за наявної заборгованості.

До кінця 2023 року компанія "Укренерго" планує позбавити світла боржників, які споживають електроенергію на балансуючому ринку і не оплачують рахунки. Відключатимуть електроенергію тим споживачам, заборгованість яких сукупно перевищує 30 мільярдів гривень. Про це заявив голова правління компанії Володимир Кудрицький.

Насамперед відключення стосуватимуться споживачів, які не є критичною інфраструктурою, але все ж таки відмовляються платити за спожиту електрику.

"Борг перед нами 30,1 мільярд гривень на балансуючому ринку. І є тенденція до нарощування дебіторської заборгованості перед нами. Основна частина нарощування припадає на "постачальника останньої надії" — компанію "Укрінтеренерго", — сказав він.

За його словами, сума боргу зростає, оскільки багато споживачів, не оплачуючи електроенергію, вважають, що їх не можна відключити.

"Ця проблема балансуючого ринку на сьогоднішній день не вирішена", — розповів Кудрицький.

Він зазначив, що держава визначила понад 5,5 тисячі підприємств, яких не можна відключати від електроенергії. У списку, в основному, об'єкти критичної інфраструктури:

водоканали;

теплокомуненерго;

муніципальні компанії;

державні шахти;

обленерго.

Але Кудрицький каже, що у списку опинилися і випадкові підприємства, у яких не повинна бути пільга на оплату електроенергії.

"Ми будемо пропонувати уряду сформувати виключний перелік захищених споживачів, а що стосується всіх інших, хто не є об'єктами критичної інфраструктури, то вони сплатять рахунки за електроенергію або на них чекають можливі відключення за борги", — пояснив Володимир Кудрицький.

Уникнути відключень, імовірно, зможуть водоканали та теплокомуненерго. Їх хочуть захистити від цієї проблеми.

"Найближчими тижнями буде великий процес щодо розрахунку за борги або відключення споживачів, які несумлінно сплачували за електроенергію протягом багатьох місяців", — підкреслив глава "Укренерго".

Нагадаємо, у листопаді 2023 року в "Укренерго" назвали компанії, які найчастіше не платять за поставлену електроенергію. Серед них опинилися "Тернопільелектропостач", "Рівненська обласна енергопостачальна компанія", "Київські енергетичні послуги", "Київська обласна енергопостачальна компанія".

Також зазначимо, що у промислових споживачів в Україні є можливість імпортувати електроенергію. Так вони зможуть стабільно працювати під час блекаутів, кажуть у Мінекономіки.