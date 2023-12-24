Нова схема обману: шахраї обіцяють українцям виплати по 16000 гривень

Фахівці закликають не переходити за підозрілими посиланнями та довіряти лише справжнім офіційним і перевіреним джерелам.

У соціальних мережах поширюють неправдиве "відеозвернення" президента України Володимира Зеленського, в якому йдеться про виплату у розмірі 16 тисяч гривень. Шахраї запевняють, що право на отримання грошей нібито мають усі громадяни України, які не виїздили з території нашої держави після 24 лютого 2022 року, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Центр у своєму Telegram-каналі "SPRAVDI" зазначає, що жодних подібних виплат в Україні немає.

"Кожному українцю, який не залишав територію країни з 24 лютого 2022-го, нададуть допомогу в 16 тисяч грн". Це – неправда ", – йдеться у повідомленні.

Наприкінці відеоролика українцям видають посилання на офіційний сайт, де потрібно залишити заявку на допомогу. "Це – реклама сумнівного Telegram-каналу, який таким чином набирає аудиторію", — зазначає SPRAVDI.

Експерти звертають увагу, що відео зі "зверненням" Зеленського – змонтоване, а закадровий голос у ньому не співпадає з мімікою президента. Вони припускають, що запис, ймовірно, синтезований за допомогою штучного інтелекту. У так званому відеозверненні йдеться про виплату, яку нібито передбачено законом №4772. Насправді ж цей документ стосується територіальних громад, а зовсім не соціальних виплат.

"Інформації про закон, який стосується допомогти тим, хто з початку повномасштабної війни не виїжджав з України, немає на сайті президента", — зазначають фахівці Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Раніше повідомлялося, як українцям уберегти фінансові номери телефонів від шахраїв. За даними Мінюста, аферисти можуть заволодіти номером телефону, прив’язаним до банківських рахунків, та викрасти кошти з рахунків.