Збій у "Київстар": шахраї придумали нову схему для обкрадання людей, — МВС

Правоохоронці просять українців переходити лише за перевіреними посиланнями та не надавати невідомим персональні дані.

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Шахраї не зупиняються ні на мить та придумують все нові схеми за допомогою яких виманюють у довірливих українців кошти. Про одну із таких шахрайських схем розповіли у Міністерстві внутрішніх справ.

На цей раз зловмисники обкрадають людей маніпулюючи нещодавнім збоєм у роботі мобільного оператора "Київстар".

Так, шахраї начебто від імені компанії пропонують перейти за фішинговим посиланням та зареєструватися для отримання компенсації.

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Для цього вони створюють фальшиві боти у різних соцмережах, у яких і поширюють посилання та нібито повідомляють про терміни відновлення сервісів "Київстару".

Коли жертва переходить за посиланням шахраї отримують доступ до особистих сторінок у соцмережах та онлайн-банкінгу.

Аби не потрапити "на гачок" шахраїв потрібно довіряти лише інформації на офіційних сторінках компанії.

Також правоохоронці попереджають, що не можна переходити за неперевіреними та сумнівними посиланнями. Також не варто ділитися номером свого телефону та персональними даними.

Зазначимо, що 12 грудня у "Київстар" повідомляли про надання компенсації клієнтам, які через масштабний збій не змогли скористатися послугами компанії. Втім мобільний оператор не повідомляв, що для цього необхідно заповнити якісь заявки.

Попри це, у Telegram-каналах поширюють різні повідомлення, у яких від імені "Київстару" просять начебто надіслати якийсь запит, для отримання компенсації у розмірі 200 гривень на мобільний рахунок.

Фото: Скріншот Фото: Скріншот

Зокрема, посилання у таких повідомленнях переправляють на невідомий закритий канал на який вже підписалося понад 3 тисячі людей.

Фото: Скріншот

Нагадаємо, за словами СЕО "Київстару" Олександра Комаровського, внаслідок хакерської атаки частково було пошкоджено IT-інфраструктуру мобільного оператора. Попри це він запевнив, що витоку особистих даних користувачів не було.

Також в українській службі безпеки повідомили, що допомагають компанії відновити мережі. Відновити фіксований інтернет у домогосподарств "Київстар" планує вже 13 грудня.