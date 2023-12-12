"Київстар" частково повернув зв'язок: коли буде повністю відновлена мережа

Фахівці компанії вже відновили фіксований зв’язок та працюють над відновленням інших послуг. У "Київстарі" спрогнозували, що робота має бути завершена 13 грудня.

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12 грудня в Україні стався масовий збій роботи оператора "Київстар" — абоненти залишились без зв’язку. Ввечері у телекомунікаційній компанії розповіли, якого результату вдалося досягти спеціалістам станом на 20:00.

Нині частково відновили роботу послуг фіксованого зв’язку. Фахівці працюють, щоб відновити й інші послуги. За прогнозом "Київстар", робота має бути повністю завершена протягом 13 грудня.

"Відновлення сервісів може відбуватись поступово, про що ми повідомлятимемо додатково", — зазначили у "Київстарі".

У компанії подякували правоохоронцям та держорганам за "миттєву реакцію" та допомогу у розв’язанні ситуації. Також пресслужба нагадала про компенсації, які пообіцяли усім абонентам і корпоративним клієнтам, що через кібератаку не змогли скористатись сервісами.

"Вся команда "Київстар" висловлює вдячність абонентам, колегам по телеком-ринку, корпоративним клієнтам за розуміння і підтримку", — додали в компанії.

Нагадаємо, через збій у роботі "Київстару" після хакерської атаки відключилися сервери комунального підприємства "Львівсвітло". Тепер у Львові змушені вмикати та вимикати освітлення вручну.

У Київській, Сумській, Дніпропетровській та Черкаській областях через збій у "Київстару" виникла проблема зі сповіщенням населення про повітряну тривогу. Фокус розібрався, де саме не лунають сирени та як можна дізнаватись про небезпеку.

Окрім того, збій у роботі "Київстару" призвело до проблем з терміналами різних банків. Приблизно 30% пристроїв, через які зазвичай розраховуються у магазинах, аптеках тощо, не працюють.