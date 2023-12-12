Через збій у "Київстарі": у Львові вуличне освітлення вмикають вручну (відео)

За інформацією ЗМІ, через масштабну кібератаку на "Київстар" почалися технічні проблеми у комунальних служб та систем оповіщення повітряної тривоги у деяких містах України.

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У вівторок, 12 грудня, приблизно о 7-й ранку у Львові відключилися сервери комунального підприємства "Львівсвітло", які управляють вуличним освітленням у місті. Про це повідомили на сайті Львівської міської ради з посиланням на директора підприємства Олександра Єгорова.

Як пояснив керівник КП, це сталося через технічний збій у роботі компанії "Київстар", оскільки всі сервери підприємства працюють через систему цього оператора стільникового зв’язку.

"Через це вуличне освітлення вимикали протягом кількох годин у ручному режимі. До 14:30 проводили аварійні ремонти на певних ділянках. На деяких вулицях ввімкнено вуличне освітлення, оскільки перевіряються аварійні ситуації. А з 14:30 ми вирішили вмикати вуличне освітлення раніше. Оскільки це теж відбувається вручну", — зазначив директор КП.

Крім того, не працюють всі електронні табло на зупинках громадського транспорту. А от оповіщення в регіоні не постраждало — сигнали повітряної тривоги можна буде почути через гучномовці.

Директор "Львівсвітла" зазначив, що до 16:30 потрібно увімкнути понад 300 шаф і терміналів.

"Тобто нам потрібно освітлити всі підходи та під’їзди до шкіл та садочків. Тому що батьки зараз і так стресують через відключений мобільний зв‘язок", — зауважив керівник підприємства і запевнив, що вони паралельно шукатимуть альтернативний канал зв’язку, щоб знову не потрапляти у подібну ситуацію.

Збої в інших містах України

У деяких містах України через збій у "Київстарі" також відбулося відключення ліній електропередач вуличного освітлення, яке зранку доводилося вимикати, а ввечері вмикати у ручному режимі. Така проблема виникла, зокрема, у Сумах та Запоріжжі.

У Сумах через технічний збій у роботі стільникового оператора вимикали вуличне освітлення теж у ручному режимі. У місті працювало 8 бригад, яким необхідно було здійснити відключення більш ніж на 300 підстанціях. До обіду у Сумах вуличне освітлення було вимкнено повністю. Роботи з відключення тривали на околицях міста.

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Крім того, через збої в "Київстарі" у Сумах виникли проблеми з роботою сирен оповіщення повітряної тривоги. На час усунення технічних несправностей оповіщення громади здійснюватимуть працівники патрульної поліції та ДСНС. Допоможуть містянам й офіційні інформаційні ресурси.

У Запоріжжі вуличне світло опівдні було ще ввімкнено через відсутність звʼязку з обладнанням внаслідок глобального збою в мережі "Київстару". Вимикати світло будуть у ручному режимі, де це можливо, а потім так само вмикатимуть.

Також через хакерську атаку на "Київстар" припинили працювати системи оповіщення про повітряну тривогу у населених пунктах Київської області, у Дніпрі, Черкасах та Умані.

У Чернівцях попередили про потенційні труднощі з оплатою проїзду в громадському транспорті через валідатори за допомогою банківських карток або NFC.

У Рівному збій у роботі "Київстару" призвів до перебоїв у роботі гарячої лінії міської ради. Мерія повідомила громадськість, що краще користуватися стаціонарними номерами 1553, 63-63-95, 26-67-68, а також мобільним номером (099) 333-15-53 до відновлення роботи мережі.

Що відомо про збій в роботі "Київстару"

12 грудня в роботі мереж "Київстар" стався масштабний збій, слідом за яким почалися проблеми з іншими системами.

Пізніше пресслужба "Київстар" повідомила, що причиною збою стала хакерська атака. У компанії запевнили, що персональні дані абонентів не скомпрометовані.

СБУ відкрила кримінальні провадження за вісьмома статтями через кібератаку на компанію "Київстар". За однією з версій, за цим можуть стояти російські спецслужби.

Приблизно о 14:00 генеральний директор компанії "Київстар" Олександр Комаров заявив, що поки що терміни відновлення сервісів остаточно не зрозумілі.

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Нагадаємо, 12 грудня експерти пояснили, до чого призвела атака хакерів на ядро мережі "Київстар". Масштаб події настільки потужний, що перестали працювати абсолютно всі сервіси, включно з мобільним зв'язком, білінгом, домашнім інтернетом і національним роумінгом.