Айфони, машини й техніка: українцям потрібно зменшити споживання імпортних товарів, — міністр

За словами глави Мінфіну Сергія Марченка, якщо суспільство не змінить свої звички, тоді всі зіткнуться з глобальними наслідками в найближчі кілька років.

Український уряд працює над тим, щоб закрити всі фінансові потреби країни, проте з кожним разом залучати допомогу партнерів стає дедалі складніше. Міністр фінансів Сергій Марченко під час дискусійної панелі "2024: виклики та перспективи" розповів, на що очікувати й до чого готуватися, передає LB.ua.

За його словами, якщо 2024 рік вдасться закрити, то щодо 2025-го виникають деякі питання. Громадянам критично важливо зменшити споживання імпортних товарів.

"Гроші будуть. Чи достатньо їх буде — уже досить риторичне питання. Скільки б не було коштів, їх завжди недостатньо з огляду на те, що основна стаття бюджету не підлягає будь-якому прогнозуванню та контролю. У базових умовах планування бюджету є надія, що будуть кошти для того, аби профінансувати всі потреби, які ми собі передбачили. Чи зможемо ми профінансувати більше, дуже сумніваюся", — каже Сергій Марченко.

Якщо розглядати питання з боку домовленостей, які існують, що тут є більше оптимізму, ніж песимізму, адже всі зусилля мають принести позитивний результат.

Фінансування України: нові умови

Окремо міністр заявив, що почали змінюватися тренди й ставлення до війни в Україні, тому для проходження 2024-го року довелося докласти чимало сил. Варіант "А", над яким працює уряд, передбачає підтримку від партнерів у повному обсязі. Якщо це все буде виконано, тоді потреби бюджету будуть закриті, зокрема й військові.

"Ні для кого не секрет, що військовий бюджет нашого ворога — 120 мільярдів доларів. Наш військовий бюджет — 40 мільярдів доларів. Якось ці рівняння треба вирівняти. І вирівнювання поки що відбувається частково шляхом допомоги наших партнерів. Але треба розуміти: якщо війна буде довшою — я кажу зараз 25+, — сценарій передбачатиме, зокрема, необхідність адаптації до нових умов", — продовжує Сергій Марченко.

Нові умови, про які говорить міністр, — це переведення країни на воєнні рейки. Наступний рік точно відрізнятиметься від попереднього, адже Україна не відновлює, а будує власні військові можливості. Є кошти для того, щоб дати розвиток різним індустріям, серед яких і виробництво БПЛА. Це відбувається зараз і буде посилено в майбутньому з додатковим ресурсом. Якщо це можна вважати переходом на воєнні рейки, каже Сергій Марченко, то це вони і є.

Такий сценарій неминучий, якщо не обмежити споживання імпортних товарів. На суспільство можуть очікувати сильні зміни.

"Скажу як міністр фінансів, що воєнні рейки — це не тільки про військову індустрію, це й про розуміння суспільства, що в нас війна. На жаль, поки що ми живемо в досить специфічній реальності, коли в нас усе добре, є стабільність макроекономічна, курсова. Але ця реальність потребуватиме корекції, якщо ми хочемо перейти на воєнні рейки. Це обмеження суспільного споживання. Нам потрібно зменшити його в кілька разів, тому що ми споживаємо в основному імпортні товари та послуги, це визначає наш економічний потенціал", — каже міністр.

Поки що потенційний сценарій і суспільство до нього не готове, ідеться в повідомленні. Можуть бути й інші податкові та видаткові режими. Думаючи про 2025-й рік, потрібно закладати відповідні сценарії.

Фінансування України: що може змінитися

Міністр фінансів також розповів, що оскільки питання досить делікатне, то обговорюється в непублічній площині. У нього була непроста розмова з командою місії МВФ у квітні, де було поставлено запитання про те, чому гривня продовжує зміцнюватися.

"Кому це потрібно? Звичайно, у мене власний інтерес як міністра фінансів. Простіше, коли гривня девальвує — у мене тоді баланси краще сходяться. Мені краще, коли в нас інфляція більша. Але з точки зору економічних інтересів і перспектив майбутнього це нормальна, правильна та логічна політика. А з точки зору нинішніх інтересів громадян, звичайно, курс стабільний і висока купівельна спроможність — це дорогі іномарки. І це 31 мільярд доларів торгового дефіциту за 10 місяців", — заявив Сергій Марченко.

Умовно кажучи, продовжує міністр фінансів, було залучено 40 мільярдів доларів зовнішньої допомоги, і тут ці гроші повернулися в економіки тих країн. Виробляється зброя, амуніція тощо, але, з іншого боку, виробляються айфони, автомобілі, техніка й одяг.

У зв'язку з цим українцям необхідно змінити свою поведінку споживання, адже за іншого сценарію на всіх чекають украй сумні наслідки.

"Коли я про це говорю, мені кажуть, що я включаю фіскальне домінування та намагаюся зазіхнути на цілісність і незалежність НБУ. Але ці речі треба переглянути. Така політика не довготривала. Якщо ми не зробимо висновки, економіка зробить їх самостійно. Як правило, досить швидко та болісно", — підсумував міністр фінансів.

Нагадаємо, 6 листопада повідомлялося, що в Мінфіні пояснили, чому важлива фінансова підтримка від Заходу. За словами Сергія Марченка, без фінансової підтримки з боку західних країн в Україні розгориться економічна криза, але нестабільність у такому разі загрожує і країнам Євросоюзу.