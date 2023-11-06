Перспективи не райдужні: у Мінфіні пояснили, чому важлива фінпідтримка від Заходу

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що без фінансової підтримки з боку західних країн в Україні розгориться економічна криза, але нестабільність, у такому разі, загрожує і країнам Євросоюзу.

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В Україні почнеться економічна криза вже 2024 року, якщо країни-партнери відмовляться від фінансової підтримки, якою забезпечують нашу країну з моменту повномасштабного вторгнення ЗС РФ. За найгіршого варіанту в державному бюджеті з'явиться "діра" на суму близько 29 мільярдів доларів, повідомляє видання Politico.

Міністр фінансів України Сергій Марченко пояснив журналістам, що фінансова та економічна стабільність України важлива і для країн Європейського Союзу.

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"Збереження макроекономічної стабільності дуже важливе, тому що крім війни на нас чекає економічна криза. Якщо Україна опиниться в кризі, це матиме побічні ефекти в ЄС", — сказав чиновник.

На думку міністра, наслідки економічної кризи "будуть дуже, дуже травматичними не тільки для України, а й для всієї Європи".

"Почнеться міграція через побічний ефект, через величезне зростання цін по всій Європі, особливо на деякі продукти харчування, а також, можливо, знову на нафту і газ", — підкреслив він.

За його словами, Україні потрібна термінова допомога, і країна готова проводити реформи, зокрема, в антикорупційній сфері.

"Ми готові до обговорення, але не готові до того, що це може стати причиною затримки надання підтримки Україні. Нам потрібні гроші з початку наступного року", — підкреслює Марченко.

Також очільник Мінфіну знову закликав союзників передати Україні близько 300 мільярдів доларів російських активів, які було заморожено на зарубіжних рахунках з моменту початку повномасштабної війни.

"Для України є законним пріоритетом отримання цих російських заморожених активів для відновлення України", — додав Сергій Марченко.

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Тим часом у ЄС уже погодили план для використання заморожених активів РФ на користь України. Йдеться про те, що Київ має отримати прибуток від російських фінансових інструментів у Європі. Юридичні пропозиції для старту цього процесу Єврокомісія планує озвучити вже в грудні 2023 року.

Нагадаємо також, що з 1 січня Київ має стати учасником програми Ukrainian Facility від ЄС, яка передбачає фінансування в розмірі 50 мільярдів доларів на наступні чотири роки. Однак поки що фінансування перебуває під питанням, оскільки Угорщина та Словаччина не підтримують виділення цих грошей Україні.