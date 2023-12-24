Як отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни, — пояснення Міноборони

У МО зазначили, що такий статус надають особам, які дістали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час участі в бойових діях та заходах із забезпечення нацбезпеки України.

Статус особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них громадянам, держава гарантує низку пільг. Йдеться, зокрема, про безоплатне одержання лікарських засобів, або ж знижки на оплату за комунальні послуги. Набуття такого статусу потребує відповідного документального супроводу. У Міністерстві оборони України пояснили, хто має право та який порядок дій щодо отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.

Хто має право

У Міноборони зазначили, що такий статус надають особам, які дістали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час безпосередньої участі в бойових діях чи заходах із забезпечення національної безпеки й оборони у війні з Російською Федерацією.

До таких осіб відносять:

військових ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, поліції, представників інших силових структур;

працівників, яких залучали до участі в забезпеченні оборони України;

регулярних та нерегулярних добровольців у складі добровольчих формувань, яких було включено та не включено до складу ЗСУ;

волонтерів, які отримали інвалідність безпосередньо в районах бойових дій;

людей, залучених до конфіденційної співпраці з розвідувальними органами України на окупованих територіях та в зоні проведення бойових дій.

Що потрібно зробити

Міністерство оборони визначило порядок дій для отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.

Вищенаведеним категоріям громадян потрібно зібрати наступні документи:

довідку командира військової частини про причини та обставини поранення;

довідку військово-лікарської комісії (ВЛК);

довідку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК);

витяг із наказу командира військової частини про виключення зі списків особового складу частини.

В оборонному відомстві зазначили, що у разі, якщо особа з посвідченням учасника бойових дій отримує статус особи з інвалідністю внаслідок війни, то попереднє посвідчення вилучають і залишають на зберіганні в органах соціального захисту.

Нагадаємо, раніше у мережі розповідали про підстави звільнення військовослужбовців під час воєнного стану. Для того, щоб підтвердити право закінчення військової служби, першочергово необхідно зібрати документи, які підтверджують підстави для звільнення.