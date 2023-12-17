Підстави звільнення військовослужбовців зі служби під час воєнного стану: пояснення юриста

Для того, щоб підтвердити право закінчення військової служби, у першу чергу необхідно зібрати документи, які підтверджують підстави для звільнення.

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Кожного дня військові боронять кордони нашої держави. Але трапляються випадки, коли в період дії воєнного стану військовослужбовці не можуть далі продовжувати службу і на це в них є вагомі причини та законні підстави. Про правові аспекти розповіла фахівець Смілянського центру з надання безоплатної вторинної правничої допомоги Наталія Мамонова.

Зазначається, що перелік підстав для звільнення з військової служби деяких категорій громадян в період дії воєнного стану визначений статтею 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється:

у запас, якщо військовослужбовці не досягли граничного віку перебування в запасі й за станом здоров’я придатні до військової служби або під час дії воєнного стану визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців;

у відставку, якщо військовослужбовці досягли граничного віку перебування в запасі або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до військової служби з виключенням з військового обліку.

Підстави для звільнення

Військовослужбовці строкової військової служби звільняються зі служби на підставах:

звільнення за віком. Досягнення військовослужбовцем граничного віку перебування на службі;

звільнення за станом здоров’я. Військово – лікарська комісія має надати висновок (постанову) про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;

з підстав позбавлення, обмеження волі або позбавлення військового звання. Якщо військовослужбовця засуджено й обвинувальний вирок суду набрав законної сили.

за сімейними обставинами. Через необхідність виховання дитини з інвалідністю, серйозні хвороби інших родичів, за якими немає кому доглядати, у зв’язку з вагітністю або перебуванням у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку (для військовослужбовців-жінок).

Якщо у сім’ї чоловік і дружина є військовослужбовцями

Звільнення з військової служби можливе:

одному із подружжя, якщо обоє проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;

якщо військовослужбовець самостійно виховує дитину (дітей) віком до 18 років;

якщо на утриманні військовослужбовця перебуває троє і більше дітей віком до 18 років.

Наталія Мамонова зазначила, що для того, щоб підтвердити право закінчення військової служби, у першу чергу необхідно зібрати документи які підтверджують підстави для звільнення.

Нагадаємо, 10 грудня повідомлялося, що демобілізовані військовослужбовці мають право на оплачувану відпустку зі збереженням страхового стажу. Хто має право на 60 днів відпочинку читайте в матеріалі.