Пенсійне забезпечення військовослужбовців: від чого залежить розмір виплат
При нарахуванні пенсії військовослужбовцям враховується розмір грошового забезпечення, процентну надбавку за вислугу років та щомісячні додаткові види грошового забезпечення.
Згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" від 09.04.1992 № 2262-XII військовослужбовці за наявності встановленої вислуги на військовій службі мають право на довічну пенсію за вислугу років. Про це нагадала пресслужба Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, повідомляє "Судово-юридична газета в Україні".
До таких військовослужбовців належать особи, які перебували:
- на військовій службі;
- службі в органах внутрішніх справ;
- Національній поліції;
- Національному антикорупційному бюро України (НАБУ);
- Службі судової охорони;
- державній пожежній охороні;
- Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України;
- органах і підрозділах цивільного захисту;
- податковій міліції;
- Бюро економічної безпеки України (БЕБ);
- Державній кримінально-виконавчій службі України;
- деякі інші особи, які мають право на пенсію за цим законом.
Звільнення військовослужбовців зі служби є основною умовою для призначення пенсії.
Види пенсій
Для таких осіб передбачено три види пенсій:
- за вислугу років (незалежно від віку, за наявності вислуги та страхового стажу);
- по інвалідності (якщо вона настала під час проходження служби);
- у разі втрати годувальника (призначається непрацездатним членам сім'ї, які були на утриманні військовослужбовців, які померли, загинули або пропали безвісти).
Право на пенсію військовослужбовців зберігається у разі їх призову на військову службу.
Розміри пенсій
Розміри пенсій залежно від їх виду складають:
- за вислугу років: 50-70 % грошового забезпечення, залежно від тривалості вислуги;
- по інвалідності:40-100 % грошового забезпечення, залежно від групи та причини інвалідності;
- у разі втрати годувальника: 30-70 % на одного утриманця, залежно від причини смерті.
Раніше, 7 грудня, Фокус писав, що ветерани війни в Україні можуть достроково вийти на пенсію і підвищити її в розмірі 25% прожиткового мінімуму.