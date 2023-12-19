Нова грошова допомога: хто з українців може отримати майже 4500 гривень

України можуть отримати матеріальну допомогу від фонду Сash For Refugees у розмірі 4415 грн, якщо в них є статус вдови/вдівця, у складі сім'ї є дитина віком до 13 років або особа віком до 65 років або старша, або наявність прописки чи статусу ВПО на території деокупованої частини Херсонської області.

Громадяни України, які зіткнулися з важкими обставинами через військові дії, можуть отримати додаткову фінансову підтримку у вигляді 4415 гривень від благодійної організації. Про це повідомляє благодійний фонд Дукат (Сash For Refugees).

Фонд надав можливість попередньої реєстрації для вдів та вдівців, які мешкають на території Херсонської області, з метою надання фінансової допомоги для забезпечення життєдіяльності населення в період особливих труднощів.

Сума базової допомоги на сім'ю становить 4415 грн, розмір може бути збільшено для окремих категорій родин у разі надання відповідних документів.

На підтримку можуть очікувати особи, які відповідають таким критеріям:

статус вдови/вдівця, набутий після 24 лютого 2022 року;

у складі сім'ї є дитина 13 років і молодша або людина 65 років і старша;

наявність прописки або статусу ВПО на території деокупованої частини Херсонської області.

Документи, які необхідні для реєстрації

Під час проходження особистої реєстрації у волонтерів фонду необхідно мати такі документи:

паспорт або ID-картку (до ID-картки виписка про місце проживання);

ідентифікаційний код;

свідоцтво про шлюб;

свідоцтво про смерть чоловіка;

свідоцтво про народження дитини (для сімей із дітьми віком до 14 років);

номер особистої банківської картки ПриватБанк (або IBAN, якщо особиста картка іншого банку);

довідка ВПО (за наявності);

документ, що засвідчує інвалідність 1 групи (за наявності).

Онлайн-форма для попередньої реєстрації доступна за вказаним посиланням.

Нагадаємо, 24 листопада повідомлялося, що в Україні зріс максимальний розмір пенсій для отримання допомоги від ООН. Зростання з 3 тисяч гривень до 3 250 гривень відбудеться за рахунок коштів ВПП ООН.