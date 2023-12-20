Німеччина може конфіскувати понад 700 млн євро російських активів, – ЗМІ

На думку слідчих, конфіскація грошей як засобу вчинення злочину можлива, оскільки платіжне доручення для банківського холдінгу J.P. Morgan вважається спробою обійти санкції ЄС.

Федеральний генпрокурор ФРН Петер Франк має намір конфіскувати понад 720 мільйонів євро російських коштів. Про це повідомило видання Spiegel.

Влада, як йдеться у повідомленні, подала відповідну заяву до Вищого регіонального суду Франкфурта-на-Майні. Планується перерахувати до державної скарбниці понад 720 мільйонів євро заморожених коштів.

Така сума надійде до федерального бюджету, якщо Федеральна прокуратура задовольнить свою заяву у Франкфурті-на-Майні. Раніше вже лунали заклики конфіскувати російські кошти та надати їх для допомоги Україні.

За інформацією видання, до банківського холдингу J.P. Morgan отримав платіжне доручення, згідно з яким понад 720 мільйонів планували перевести на рахунок іншої дочірньої компанії Московської біржі, Національної клірингової корпорації, в Commerzbank. У зв’язку з санкційним рішенням Євросоюзу обидві фінансові установи не здійснили переказ.

На думку слідчих, конфіскація грошей як засобу вчинення злочину можлива, оскільки платіжне доручення є спробою обійти санкції ЄС. У повідомленні вказано, що держава, схоже, немає надії на арешт порушників, тому може конфіскувати гроші за рішенням судової інстанції. Однак такої постанови ще не було.

Справа стосується активів входять гроші з Національного розрахункового депозитарію Московської біржі. Ці кошти заморозили ще влітку 2022 року.

Нагадаємо, 20 грудня експерт розповів, як санкції поступово руйнують Росію. За словами політолога Олега Лісного, зараз так звані прихильники очільника Кремля Володимира Путіна поступово втрачають свої статки, що може прискорити процес економічного розвалу РФ.