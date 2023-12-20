"Руйнуються імперії": експерт розповів, як санкції поступово руйнують Росію

За словами політолога Олега Лісного, зараз так звані прихильники Путіна поступово втрачають свої статки, що може прискорити процес економічного розвалу РФ.

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Всупереч твердженням пропагандистів із Кремля, у Росії спостерігається значна економічна криза. Нещодавно яйця стали дефіцитним продуктом для росіян, і планується їх імпорт з Туреччини та Ірану. Крім того, ухвалюються нові санкції проти компаній і представників країни-агресора. Про це повідомив політолог Олег Лісний у коментарі виданню "24 Канал".

Ці події вибудовуються в послідовний ланцюг, який може призвести до повного руйнування економічної стабільності в Росії. Нині прихильники Путіна поступово втрачають своє матеріальне благополуччя.

За словами Лісного, тиждень тому в Бєлгородській області Росії ввели обмеження на продаж яєць, обмеживши кількість до двадцяти штук на одну людину. У той час як у Кремлі стверджують, що "все йде за планом", з 1 січня 2024 року планується імпортувати яйця з Туреччини та Ірану для компенсації дефіциту.

"Такі ситуації я називаю "чорними лебедями". Де тонко — там і рветься. Курей треба годувати, своїх кормів не вистачило. Царю довелося "челобитну" подавати. На таких ситуаціях і руйнуються імперії. Згадаймо повстання в Росії — там не ідеї були: або сигарети подорожчали, або горілку не завезли. Тут можемо замінити будь-який продукт", — зазначив політолог.

Крім того, відіграє роль і той факт, що поступово впроваджуються санкції, які будуються покроково, вражаючи певні категорії, з метою завдати остаточного удару. Нещодавно Євросоюз запровадив 12-й пакет санкцій проти Росії, починаючи з 1 січня 2024 року. У рамках цих заходів було розширено заборону на транзит усіх товарів, що використовуються на полі бою, під забороною опинилися російські діаманти, а 147 фізичних і юридичних осіб зазнали персональних обмежень.

За словами експерта, складно передбачити, які дії зроблять росіяни у відповідь на погіршення економічної ситуації та введення нових санкцій. Олег Лісний вважає, що наразі відсутня масова мотивація до протидії Путіну. Однак страх перед безпосередніми наслідками і владою без нього може впливати на відсутність активних дій з боку громадян. Політичні та соціальні динаміки в країні можуть змінюватися, і в майбутньому ситуація може розвиватися інакше.

"Вони будуть згуртовуватися біля Путіна, але недовго. Такі санкції будуть вибивати впевненість у майбутньому. У них майно і гроші заховані були на Заході. Кожну копієчку можна порахувати і нерухомість. Зараз у них забирають майбутнє. Удар за ударом і мінімальний спрацює як вирішальний. Тобто це працює в перспективі", — пояснив він.

Нагадаємо, що Росія хоче купити за кордоном понад один мільярд курячих яєць. Так, Євразійська економічна комісія (ЄЕК) обнулила мита на імпорт яєць у Росію для стримування зростання цін із 1 січня до 30 червня 2024 року.

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