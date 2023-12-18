Дорогі та в дефіциті: РФ через брак яєць починає імпорт із Ірану й Туреччини, — росЗМІ

За даними журналістів, за останні півтора місяця курячі яйця в РФ подорожчали на 20%, а з початку 2023 року — на 46,18%.

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Росія хоче купити за кордоном понад один мільярд курячих яєць. Євразійська економічна комісія (ЄЕК) обнулила мита на імпорт яєць у Росію для стримування зростання цін із 1 січня по 30 червня 2024 року. Про це пише видання The Moscow Times.

Як пояснив міністр торгівлі ЄЕК Андрій Слепнєв, близько 1,2 мільярда штук яєць Росія імпортує з Туреччини й Ірану. Причина — подорожчання продукції в самій країні.

"Захід буде короткостроковим, але допоможе стримати зростання споживчих цін на соціально значущу продукцію в зимовий і весняний період, а також уникнути можливого виникнення дефіциту", — заявив Слепнєв.

За словами міністра, РФ не імпортувала яйця з 2020 року, оскільки самостійно забезпечувала попит власним виробництвом.

"Але на тлі збільшення споживчого попиту й зниження виробництва через епізоотичну ситуацію спостерігається помітне здорожчання яєць", — зазначив Андрій Слєпнєв.

За даними видання, за останні півтора місяця курячі яйця в Росії стали дорожчими на 20%, а з початку року зростання цін становило 46%. У грудні Мінекономрозвитку схвалило обнулення ввізного мита на продукцію з 1 січня, раніше воно становило 15%.

17 грудня російський міністр сільського господарства Дмитро Патрушев сказав, що вже цього тижня в Росії з'являться перші партії яєць із Азербайджану, а на початку 2024 року очікують на постачання з Туреччини. У Москві розраховують, що після зниження ставки мита до нуля ціни на яйця з Туреччини й Ірану можна буде порівняти з російськими.

Ціни на яйця в Україні: за скільки зараз можна купити десяток курячих яєць

Восени 2022 року ціни на яйця рекордно зросли. Тоді вартість десятка коливалася в районі 80 гривень. Але вже в червні 2023 року вартість цього продукту пішла вниз, оскільки на ринку з'явилася продукція приватних господарств, які виробляють майже 50% усього обсягу яєць в Україні.

Щодо сьогоднішніх цін, то станом на 18 грудня, як свідчать дані на сайті Мінфіну, у мережі магазинів Novus ціна десятка яєць становить 54,99 гривень. В Auchan за десяток яєць у середньому доведеться віддати 63,60 гривні, у Varus — 62,90 гривні, а в Megamarket — 68,80 гривні.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні різко подорожчали два головні продукти з борщового набору. Також нагадаємо, що інфляція в Україні в листопаді 2023 року сповільнилася до 5,1%. Водночас ціни в країні напередодні різдвяних святкувань традиційно зростають.