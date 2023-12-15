В Україні підскочили ціни на два головних продукти з борщового набору, – дослідження

Фахівці зазначають, що зростання цін, зокрема, на моркву, спричинило помітне підвищення торговельної активності в сегменті якісних овочів.

Related video

На українському ринку зафіксовано чергове здорожчання. Цього разу доведеться платити більше за продукти з борщового набору — моркву та капусту. Зокрема, ціни на моркву поповзли догори. Про це йдеться у звіті аналітиків проєкту EastFruit.

За інформацією експертів, причиною збільшення попиту на дану продукцію, а отже і зростання вартості, виробники називають активізацію закупівельної діяльності з боку великих оптових компаній і роздрібних мереж напередодні новорічних свят.

Другою причиною підвищеного попиту аграрії називають завершення реалізації моркви з необладнаних сховищ.

Важливо

Ціни пригальмували: чому напередодні свят в Україні повільніше ростуть ціни

Ціни на моркву в Україні

"Наразі відвантаження моркви з місцевих господарств здійснюються по 10-14 гривень за кілограм (0,27-0,38 доларів/кг), що в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня", — йдеться у звіті 14 грудня.

Зростанню цін, за словами експертів, сприяє також помітне підвищення торговельної активності в сегменті якісної моркви.

"Більшість господарств призупинили продажі цього коренеплоду в очікуванні ще більшого зростання цін і заклали основний обсяг урожаю на зберігання. До реалізації вони пропонують тільки надлишки, внаслідок чого пропозиція на ринку дещо обмежена", — пишуть EastFruit.

Зараз морква в Україні надходить до магазинів на 31% дешевше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Проте, зазначають фахівці, можливо зростання цін буде тимчасовим. На їхню думку, подальше подорожчання може мотивувати фермерів почати розпродаж моркви зі сховищ, що призведе до збільшення поставок і, як результат, до зниження цін.

Важливо

Свята на носі: як блокада кордону вплине на ціни на продукти в Україні

Що з капустою?

Ще у жовтні 2023 року фермери говорили про можливе подальше цінове зростання цін на капусту. За їхніми словами, це зумовлено тим, що основні обсяги продукції вже майже розпродані, відповідно пропозиція на ринку буде поволі зменшуватися.

Тоді вартість білоголової капусти зросла в середньому на 1-1,5 гривень до рівня 6-8 гривень за кілограм, але все ще залишається нижчою, ніж була зафіксована в аналогічний період 2022 року.

Як Фокус повідомляв раніше, інфляція в україні у листопаді 2023 року сповільнилася до 5,1%. Водночас ціни в країні напередодні різдвяних святкувань традиційно зростають.

Зазначимо, що на ціни вплине страйк перевізників на польському та словацькому кордонах, тож святковий стіл до Різдва може коштувати для українців дещо дорожче.У середньому витрати на середньостатистичний український новорічний стіл збільшаться на рівні 7%".