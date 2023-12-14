Ціни пригальмували: чому напередодні свят в Україні повільніше ростуть ціни

Інфляція у листопаді 2023 року сповільнилася до 5,1%. Це стало однією з причин, чому Нацбанк України знизив облікову ставку до 15%. Що відбувається з цінами в країні напередодні різдвяних святкувань?

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Національний банк України знижує облікову ставку із 16 до 15% від 15 грудня 2023 року. Про це йдеться у повідомленні пресслужби НБУ.

Таке рішення, за заявою НБУ, узгоджується зі сповільненням інфляції та поліпшенням інфляційних очікувань, що сприятиме збереженню привабливості гривневих інструментів для заощаджень.

Сповільнення інфляції в Україні — пояснення НБУ

Згідно з інформацією Нацбанку, інфляція в листопаді 2023 року сповільнилася до 5,1% — нижчого рівня, ніж очікувалося раніше. Цьому сприяло як розширення пропозиції харчових продуктів із нового врожаю, так і поліпшення очікувань на тлі міцнішого курсу гривні.

"Інфляція в листопаді знизилася до 5,1%, навіть дещо швидше, ніж очікувалося", — йдеться у повідомленні.

Показники інфляції в грудні залишатимуться близькими до поточних рівнів. Водночас зберігаються ризики пришвидшення інфляції через логістичні труднощі на західних кордонах та швидке вичерпання ефектів від значних урожаїв, передусім овочів.

Ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку залишається перебіг повномасштабної війни, водночас посилилися ризики в частині міжнародної допомоги.

Щодо режиму керованої гнучкості обмінного курсу в Україні, то в НБУ заявили про успішну адаптацію.

"Валютний ринок залишився стійким після запровадження нового курсового режиму. Підвищений попит на валюту спостерігався лише в перші дні керованої гнучкості курсу, а надалі баланс попиту та пропозиції валюти поліпшився", — додали в НБУ.

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Раніше Фокус, із посиланням на дані Держстату, писав, що інфляція — індекс споживчих цін — в листопаді 2023-го порівняно із жовтнем становила 0,5%, з початку року ціни в країні зросли на 4,4%. Головна причина низьких темпів зростання цін — добрий врожай, який вдалося зібрати аграріям восени.

Зазначимо, що на ціни вплине страйк перевізників на польському та словацькому кордонах, тож святковий стіл до Різдва може коштувати для українців дещо дорожче.

Тим часом у Росії інфляція в листопаді 2023 року сягнула 7,5% у річному обчисленні порівняно з 6,7% місяцем раніше. Економісти пов'язують стрімке зростання державних витрат у Росії з прагненням Путіна досягти військових цілей в Україні.