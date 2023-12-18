Дорогие и в дефиците: РФ из-за нехватки яиц начинает импорт из Ирана и Турции, — росСМИ

По данным журналистов, за последние полтора месяца куриные яйца в РФ подорожали на 20%, а с начала 2023 года – на 46,18%.

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Россия хочет купить за границей более одного миллиарда куриных яиц. Так, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) обнулила пошлины на импорт яиц в Россию для сдерживания роста цен с 1 января по 30 июня 2024 года. Об этом пишет издание The Moscow Times.

Как объяснил министр торговли ЕЭК Андрей Слепнев, около 1,2 миллиарда штук яиц Россия импортирует из Турции и Ирана. Причина – подорожание продукции в самой стране.

"Мероприятие будет краткосрочным, но поможет сдержать рост потребительских цен на социально значимую продукцию в зимний и весенний период, а также избежать возможного возникновения дефицита", – заявил Слепнев.

По словам министра, РФ не импортировала яйца с 2020 года, поскольку самостоятельно обеспечивала спрос собственным производством.

"Но на фоне увеличения потребительского спроса и снижения производства из-за эпизоотической ситуации наблюдается заметное подорожание яиц", — отметил Андрей Слепнев.

По данным издания, за последние полтора месяца куриные яйца в России стали дороже на 20%, а с начала года рост цен составил 46%. В декабре Минэкономразвития одобрило обнуление ввозной пошлины на продукцию с 1 января, ранее она составляла 15%.

17 декабря российский министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал, что уже на этой неделе в России появятся первые партии яиц с Азербайджана, а уже в начале 2024 года ожидаются поставки из Турции. В Москве рассчитывают, что после снижения ставки пошлины до нуля цены на яйца из Турции и Ирана будут сопоставимы с российскими.

Цены на яйца в Украине: за сколько сейчас можно купить десяток куриных яиц

Осенью 2022 года цены на яйца рекордно выросли. Тогда стоимость десятка колебалась в районе 80 гривен. Но уже в июне 2023 стоимость этого продукта пошла вниз, поскольку на рынке появилась продукция частных хозяйств, которые производят почти 50% всего объема яиц в Украине.

Что касается сегодняшних цен, то по состоянию на 18 декабря, как свидетельствую данные на сайте Минфина, в сети магазинов Novus цена десятка яиц составляет 54.99 гривен. В Auchan за десяток яиц, в среднем, придется отдать 63,60 гривны, в Varus — 62,90 гривны, а в Megamarket — 68,80 гривны.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине резко подорожали два главных продукта из борщевого набора. Также напомним, что инфляция в Украине в ноябре 2023 года замедлилась до 5,1%. В то же время цены в стране накануне рождественских празднований традиционно растут.