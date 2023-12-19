У Путіна проблема з яйцями і це лякає росіян: страх перед 90-тими може розколоти РФ, — політолог (відео)

Росіяни не бачать нічого поганого у брехні влади при умові, що сама влада сильна, а яйця дешеві, зазначає експерт Олег Саакян.

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Найслабше місце Росії — "путінська стабільність", адже у них панічний страх перед голодними 90-тими та приниженням "великої держави", якими, до речі, постійно лякає своїх громадян сам Володимир Путін. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політолог Олег Саакян.

"Безумовно це хвилює росіян, адже в бідній країні Зеленського яйця є і їхня вартість дорівнює ціні яєць в багатій країні Путіна, — зазначає політолог. — Росіяни починають задаватись питанням, адже в їхньому світі основні ланки: холодильник та телевізор. І коли одне не співпадає з іншим, то це лякає мешканців РФ".

В цілому, зазначає експерт, це питання слабкості управлінської вертикалі у РФ, адже там вона дуже складна, централізована й абсолютно не надійна, попри всі сподівання Кремля. Система демонструвала свою недієздатність ще під час коронавірусу чи заколоту Пригожина. В обох випадках нижчі ланки чекали, поки до них надійдуть вказівки зверху і не рухали навіть пальцем, акцентує політолог.

"У РФ за старим Радянським шаблоном ініціатива карається, а самі громадяни Росії та чиновники низьких та середніх ланок вважають себе "маленькими людьми" від яких нічого не залежить, — каже Олег Саакян. — Вони завжди чекають вказівок начальства, адже "там, у Кремлі, знають що робити"".

Саме це і може погубити Росію, відзначає фахівець, тому що якщо в будь-якій країні Європи раптом зникне, наприклад МВС, то розпочнеться безлад чи бандитизм, але сама держава не зникне. А якщо у РФ розхитати силовий блок, то Росія за 72 години розповзеться як погано зшита зі шматків ковдра, зазначає політолог.

На думку Олега Саакяна, саме це і лякає Путіна, який прекрасно розуміє, що у випадку, коли силовий блок не буде отримувати чималі кошти або між силовими структурами розпочнеться війна, то його влада та Росія в цілому почнуть сипатися. І Путін всім демонструє свій страх, навіть міжнародним партнерам під час своїх візитів.

"Будь-який лідер країни завжди йде попереду своєї охорони, особливо в зарубіжних поїздках, демонструючи свою впевненість, відзначає Олег Саакян. — Попереду Путіна завжди йде охорона взявши його у своєрідне оточення, і це при тому, що його зустрічає в аеропорту офіційна делегація міністрів".

Путін боїться власної тіні, каже політолог і боїться тих, хто поруч з ним. Росіяни це розуміють, як і розуміють, що їхня преса бреше, адже вони з радянських часів навчились "читати проміж рядків". Але проблема в тому, що самі росіяни не бачать нічого поганого у брехні влади, хоча тільки при умовах, коли сама влада сильна, а яйця дешеві. Саме тому Путіна так хвилюють яйця, зазначає експерт.

Раніше Фокус розповідав, як в Україні змінились ціни на другий рік війни. Риба подорожчала, а яйця здешевшали.