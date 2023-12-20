Знову обмеження: США ввели чергові санкції проти РФ за порушення стелі нафтових цін

На думку представників Міністерства фінансів США, учасники морського транспортування російської нафти, особливо суб'єкти першого рівня, такі як трейдери, повинні дотримуватися керівних принципів санкційної політики, аби не зіткнутися з небажаними наслідками.

Міністерство фінансів США у середу, 20 грудня, запровадило нові санкції за порушення Росією стелі цін під час торгівлі нафтою. Про це повідомляється на офіційному сайті Мінфіну США.

"Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) продовжило посилювати дотримання цінового обмеження на російську нафту, спираючись на попередні дії, спрямовані проти судновласників і суден, причетних до транспортування російської сирої нафти за ціною, вищою за встановлену межу", — йдеться в повідомленні.

Також OFAC разом з Коаліцією граничних цін G7 оновило керівництво щодо здійснення політики обмеження цін на сиру нафту і нафтопродукти російського походження.

Крім того, OFAC визначило судового керуючого, що має відношення до уряду Росії, а також кількох маловідомих нафтотрейдерів, які стали частими учасниками морського транспортування нафти російського походження після введення цінової межі.

"Сьогоднішні призначення демонструють нашу відданість дотриманню принципів політики цінового обмеження, яка сприяє досягненню цілей підтримки стабільних енергетичних ринків за одночасного скорочення доходів Росії для фінансування її війни проти України", — заявив заступник міністра фінансів Воллі Адейемо.

І додав, що учасники морського транспортування російської нафти, особливо суб'єкти першого рівня, такі як трейдери, повинні дотримуватися керівних принципів санкційної політики, аби не зіткнутися з небажаними наслідками.

Хто потрапив під обмеження

Компанія SUN Ship Management D Ltd (SUN Ship), що базується в ОАЕ, але належить оператору флоту АК "Совкомфлот" (СКФ), тобто уряду Росії, і управляє судами, що належать СКФ.

Гонконзька компанія Bellatrix Energy Limited, яка різко збільшила свою частку у торгівлі російською нафтою після запровадження політики обмеження цін. Тільки з середини червня 2023 року зафрахтовані Bellatrix судна здійснили понад 150 заходів у порти Росії. Крім того, Bellatrix взяла кредит у "Російського банку розвитку регіонів", яке OFAC внесло до санкційного списку 2 листопада 2023 року.

Гонконзька компанія Covart Energy Limited, яка також різко збільшила свою частку у торгівлі російською нафтою після запровадження політики обмеження цін. З травня 2023 року судна, зафрахтовані Covart, здійснили щонайменше 23 заходи до портів Росії. Covart також володіє судном Sanar 15 (ІМВ 9777670), що плаває під російським прапором.

Серед суден, які заходили в порти Росії, будучи зафрахтованими компанією Covart, були HS Atlantica, NS Champion і Victor Bakaev, які ідентифіковані як перевізники російської сирої нафти за ціною вище 60 доларів за барель. OFAC визначило HS Atlantica, NS Champion та "Віктора Бакаєва" як власність, в якій зацікавлені судноплавні компанії HS Atlantica Limited, Sterling Shipping Incorporated та Streymoy Shipping Limited відповідно.

Компанія Voliton DMCC (Voliton), що базується в ОАЕ, раніше відома як Petrokim Trading Middle East and Asia DMCC. Вона також різко збільшила свою частку в торгівлі російською нафтою після введення політики обмеження цін. З червня 2023 року зафрахтовані Voliton суду здійснили не менше восьми заходів у порти Росії.

Нещодавно повідомлялось, що уряд США має намір вдвічі скоротити доходи Росії від експорту нафти та газу до 2030 року.

Bloomberg 20 грудня писало, що США сигналізують про посилення заходів щодо забезпечення дотримання обмеження цін на нафту з Росії.

Нагадаємо, 20 грудня експерт розповів, як санкції поступово руйнують Росію. За словами політолога Олега Лісного, зараз так звані прихильники очільника Кремля Володимира Путіна поступово втрачають свої статки, що може прискорити процес економічного розвалу РФ.