Майже до 24 тисяч гривень: кому з українців у січні підвищать пенсії

Підвищення виплат на 2,6 тис. гривень стосуватиметься тих пенсіонерів, чиї пенсії наразі обмежені 10 прожитковими мінімумами.

В Україні від 1 січня підвищать максимальний та мінімальний розмір пенсії. Зростуть пенсійні виплати і в тих, хто має необхідну кількість стажу та досяг 65-річного віку. Про це повідомляє OBOZ.UA.

Починаючи з січня, розмір максимальної пенсії в Україні збільшиться на 2,6 тисячі гривень, з 20 930 до 23 610 грн. Відповідне підвищення стосуватиметься тих пенсіонерів, чиї виплати зараз обмежені 10 прожитковими мінімумами.

Прожитковий мінімум для цієї категорії громадян у січні зросте з 2093 до 2361 грн. Йдеться саме про мінімальний розмір пенсії. Крім того, очікуються й інші пенсійні підвищення.

Перерахунок пенсій за бальною системою: деталі

Перерахунок пенсій відбудеться за новою бальною системою. Під час розрахунку пенсійних виплат середню заробітну плату за три роки множитимуть на відношення середньої зарплати в Україні до середньої зарплати майбутнього пенсіонера (місяць на місяць). Суму, котру отримали, множать на кількість відпрацьованих років і на 1%.

Особи, які сплачують внески до Пенсійного фонду України із середньої зарплати, після виходу на пенсію будуть отримувати приблизно 29% від свого звичного доходу. Нині ця сума складає 4,5 тис. грн.

Українці, які наразі мають мінімальну зарплату, будуть отримувати пенсію у розмірі 2093 грн.

Для отримання пенсії у розмірі 10 тис. грн, офіційний дохід повинен складати 33,3 тис. грн.

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що отримувати гідні пенсії жителі України зможуть лише після появи другого рівня пенсійної системи, тобто обов'язкової накопичувальної пенсії.