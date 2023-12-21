Німеччина відправила Україні "зимовий" енергетичний пакет допомоги на майже €90 млн

Українські енергетики використовують обладнання, яке придбане на німецькі кошти, щоб провести ремонт зруйнованих електростанцій та підстанцій для забезпечення населення теплом та електроенергією.

Завдяки Європейському енергетичній спільноті Німеччина надала Україні "зимовий" пакет допомоги на понад 88 млн євро. Про це повідомили 21 грудня у пресрелізі міністерства економіки і захисту клімату та закордонних справ ФРН.

Німецький уряд надав відповідному міністерству 54,3 млн євро через державний банк KfW, який за відповідним дорученням фінансує програми розвитку у всьому світі. Федеральне Міністерство закордонних справ отримало 34,2 млн євро.

Україна, як йдеться у повідомленні, використовує Фонд енергетичної підтримки. Кошти направляються на фінансування джерел енергії, запасних частин та обладнання. Закупівля трансформаторів та генераторів дозволяє підтримувати енергопостачання України. Українські енергетики можуть використати його для ремонту зруйнованих електростанцій та підстанцій, щоб продовжувати забезпечувати населення теплом та електроенергією. Інша частина коштів буде використана для проєктів, які дозволяють перейти на зелену енергетику, таких як зелена реконструкція та фотоелектричні системи на громадських будівлях України.

У пресрелізі також вказано, що уряд ФРН сплатив 129,5 млн євро до фонду підтримки. Таким чином, німецька участь зростає до 218 мільйонів євро. З лютого 2022 року Німеччина зібрала близько 400 мільйонів євро. Це робить країну найбільшим донором фонду. Європейське енергетична спільнота організовує тендери на придбання товарів і контролює використання коштів. Внески до фонду енергетичної підтримки є частиною цьогорічного зимового пакета уряду ФРН для України вартістю понад 1,6 мільярда євро, який також включає внески у військову галузь в протиповітряну оборону, підтримку політики розвитку та гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, видання Spiegel 20 грудня Німеччина розглядає можливість провести конфіскацію понад 700 млн євро російських активів. На думку слідчих, вилучення коштів можлива, оскільки платіжне доручення для банківського холдингу J.P. Morgan вважається спробою обійти санкції Євросоюзу.