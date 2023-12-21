Останній транш 1,5 млрд євро: ЄС виплатив усі кошти за Програмою підтримки України

За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, гроші для допомоги Україні є, потрібно "робоче рішення" для ухвалення Програми.

Євросоюз виплатив Україні останній з обіцяних кредитів за Програмою підтримки України на загальну суму 18 мільярдів євро. Про це повідомила 21 грудня у своєму акаунті соцмережі Х Урсула фон дер Ляєн.

Ці кошти, які виділяли траншами — по 1,5 мільярда євро, йшли на відновлення інфраструктури та підтримку роботи держорганів, а також на виплату зарплат і пенсій, роботу лікарень, шкіл і притулків для переселенців.

При цьому фон дер Ляєн зазначила, що ЄС має досягти домовленості, щоб і надалі надавати Україні підтримку, необхідну їй для відновлення та реформ.

"Ми стоїмо на боці нашого сусіда, друга і майбутнього члена", — наголосила голова Єврокомісії.

ЄС і допомога Україні

Загалом на 2023 рік Євросоюз передбачив пакет макрофінансової підтримки України обсягом 18 мільярдів євро.

Щодо 2024 року і наступних трьох років, поки залишається незрозумілим, що буде з фінансовою допомогою в розмірі 50 мільярдів євро, які заблокувала Угорщина, застосувавши право вето.

В Єврокомісії стверджують, що гроші для допомоги Україні є, потрібно "робоче рішення" для ухвалення Програми, як повідомила Урсула фон дер Ляєн на пресконференції після грудневого саміту ЄС.

Водночас лідери ЄС упевнені, що на початку наступного року позитивне рішення щодо виділення допомоги Україні буде ухвалено — це питання стоїть на порядку денному на спеціальному саміті ЄС, який заплановано на 1 лютого 2024 року. Про це повідомила речниця президента Євроради Шарля Мішеля.

Нагадаємо, 18 грудня повідомлялося, що Євросоюз офіційно запровадив 12-й пакет санкцій проти Росії. За словами представника ЄС Жозепа Борреля, нові обмеження мають стати черговим ударом по президенту РФ Володимиру Путіну.

Крім того, Європейський Союз уже зайнявся розробкою 13-го і 14-го пакетів санкцій проти Російської Федерації за розпочату в Україні війну.