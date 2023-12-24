Деяким українцям замість пенсії платитимуть соціальну допомогу: що потрібно знати

Не всі українці, яким не виплачується пенсія через недостатній страховий стаж, можуть отримувати тимчасову соціальну допомогу.

Громадяни України, які досягли пенсійного віку, але не мають потрібного страхового стажу, можуть отримувати від держави тимчасову допомогу у вигляді соціальної пенсії, повідомляє "На пенсії".

Хто має право на соціальну допомогу

В Україні змінено умови виходу на пенсію. Для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати мінімум 30 років страхового стажу. Особи, які не мають відповідної кількості років до досягнення 60 років, можуть вийти на пенсію пізніше — у віці 63 років, однак для цього потрібен страховий стаж не менше ніж 20 років.

Люди похилого віку, які досягли 65 років, зможуть отримати пенсійні виплати при умові, що їхній стаж становить від 15 до 20 років. Якщо стаж менше 15 років до досягнення 65 років, то таким громадянам буде доступна державна соціальна допомога, а не пенсія.

Розмір соціальної допомоги

У 2023 році в Україні розмір соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб і середньомісячним доходом сім’ї на одну особу за попередні пів року, який не перевищує 100% прожиткового мінімуму для працездатних.

Кому не надається соціальна допомога

Не всі особи, яким не виплачується пенсія через недостатній страховий стаж, можуть отримувати тимчасову соціальну допомогу. Наприклад, якщо людина отримує інші виплати, працює або має інші джерела доходу, то їй можуть відмовити в отриманні такого виду допомоги.

Одержувачі державної соціальної допомоги зобов'язані повідомляти відповідні органи про обставини, що можуть вплинути на умови її призначення.

Нагадаємо, 10 грудня повідомлялося, що в Кабміні розповіли, коли в Україні з'явиться накопичувальна пенсія. За словами міністра соціальної політики Оксани Жолнович, до запуску накопичувальної пенсійної системи необхідно здійснити ще дуже багато організаційних дій.