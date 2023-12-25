Частина пенсіонерів може втратити пенсію: кого це стосується

Пенсіонери повинні повідомляти про факт свого працевлаштування чи звільнення з роботи. Право на виплату пенсії або визначення її розміру пов'язано зі статусом пенсіонера — "працюючий" або "непрацюючий", розповіли в ПФУ.

Українські пенсіонери, які отримували пенсію за вислугу років, проте влаштувалися на роботу, можуть втратити право на ці виплати. Про це повідомили у ПФУ у Facebook.

У Пенсійному фонді зазначили, що згідно зі статтею 16 Закону України "Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування" пенсіонери повинні повідомляти про факт свого працевлаштування чи звільнення з роботи. Зокрема, право на виплату пенсії або визначення її розміру пов'язано зі статусом пенсіонера — "працюючий" чи "непрацюючий".

"Пенсія за вислугу років призначається при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію", — йдеться у повідомленні.

Виплата цієї пенсії припиняється в разі працевлаштування літньої людини на роботу, яка дає право на пенсію за вислугу років. Проте вона поновлюється з дня, який слідує за днем звільнення з роботи.

Проте виплата цієї пенсії може продовжитися в разі працевлаштування на посаду, яка не дає права на призначення пенсії за вислугу років.

Нагадаємо, громадяни, які при досягненні 65 років мають стаж роботи менш як 15 років, мають право на призначення соціальної допомоги, а не пенсії. Її розмір визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб та середньомісячним доходом сім’ї на одну особу за попередні пів року, проте який не перевищує 100% прожиткового мінімуму для працездатних людей.

Раніше повідомлялося, що непрацездатні члени сім'ї померлого годувальника мають право на отримання соціальної виплати. Пенсію у зв'язку з втратою годувальники призначають на весь період, протягом якого особа вважається непрацездатною.