Соціальні виплати: хто має право на пенсію у зв'язку зі втратою годувальника, — пояснення ПФУ

Пенсія у зв’язку зі втратою годувальника призначається на весь період, протягом якого член сім’ї померлого годувальника вважається непрацездатним, а членам сім’ї, які досягли пенсійного віку, — довічно.

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Право на пенсію — це право людини, яке має забезпечувати кожному в Україні гідне життя в старості, внаслідок настання інвалідності чи втрати годувальника в родині. Пресслужба Пенсійного фонду України нагадала, хто з членів родини має право на отримання пенсії у зв’язку зі втратою годувальника.

Види пенсій в Україні

Законодавством визначено такі види пенсій:

за віком — призначається за наявності в людини необхідного страхового стажу після досягнення передбаченого законом віку;

— призначається за наявності в людини необхідного страхового стажу після досягнення передбаченого законом віку; з інвалідності — призначається в разі настання інвалідності. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи;

— призначається в разі настання інвалідності. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи; у зв’язку зі втратою годувальника — призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні;

— призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні; за вислугу років — призначається до досягнення пенсійного віку окремим категоріям громадян.

Пенсія у зв’язку зі втратою годувальника

Такий вид соціальної виплати призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні.

До непрацездатних членів сім’ї належать зокрема:

чоловік або дружина, батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли віку 65 років, або віку, передбаченого статтею 26 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV;

діти до 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років;

діти, які навчаються, — до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років;

діти-сироти віком до 23 років;

чоловік або дружина, один із батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся годувальника незалежно від віку та працездатності, які не працюють і зайняті доглядом за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років.

У Пенсійному фонді зазначили, що дітям пенсія у зв’язку зі втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на його утриманні. Зокрема, члени сім’ї померлого годувальника, для яких його допомога була постійним і основним джерелом засобів до існування, але які й самі одержували пенсію, мають право за бажанням перейти на пенсію у зв’язку зі втратою годувальника.

Нагадаємо, 14 листопада повідомлялося, як в уряді планують змінити нормативи та формат фінансування виплат. У Мінсоцполітики запропонували змінити концептуальний підхід до затвердження соціальної норми твердого палива для надання пільг і житлових субсидій.