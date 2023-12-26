Деяким пенсіонерам знизять розмір пенсії: кого це стосується

Розмір пенсій осіб, засудженим до обмеження або позбавлення волі за вчинення умисного кримінального правопорушення, не повинен перевищувати розміру прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність, розповів представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.

В Україні певній категорії пенсіонерів можуть знизити розмір пенсійних виплат. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram.

Законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо особливостей виплати пенсій особам, які вчинили кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку" пропонує знизити розмір пенсій особам, засудженим до обмеження або позбавлення волі за вчинення умисного кримінального правопорушення, протягом строку відбування покарання.

Зі слів Мельничука, згідно з законом України "Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування" розмір їхньої пенсії не повинен перевищувати розміру прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність.

Наразі ці пенсійні виплати складають 2 093 гривні, а у 2024 році їх підвищать до 2361 гривень.

Нагадаємо, пенсіонерам, які не витрачають та не знімають кошти зі своїх рахунків протягом шести місяців, можуть заблокувати виплати. Мінсоцполітики хоче послабити та спростити цей механізм, аби адаптувати його під українських пенсіонерів, які тимчасово проживають за кордоном або в прифронтовій зоні.

Раніше повідомлялося, що 65-річні громадяни, які мають стаж роботи менше, ніж 15 років, можуть отримати державну соціальну допомогу, а не пенсію. Її розмір визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб та середньомісячним доходом сім’ї на одну особу за попередні пів року, проте він не повинен перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних.