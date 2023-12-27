Україна відтермінує виплату пенсій і зарплат, якщо Захід не дасть гроші, — Мінекономіки

Україні, можливо, як повідомила керівниця Міністерства економіки Юлія Свириденко, доведеться затримати виплату заробітної плати для 500 тисяч державних службовців і 1,4 млн вчителів. Стосується це питання також виплати 10 млн пенсіонерів, якщо Захід не дасть гроші.

В уряді попередили стосовно можливого припинення виплат пенсій і зарплат, якщо Захід не дасть гроші. Про це повідомила керівниця Міністерства економіки Юлія Свириденко в коментарі Financial Times.

Вона наголосила на тому, що українську економіку до режиму виживання підштовхне дефіцит зовнішньої підтримки. Ідеться про те, що держава почала відновлення у 2023 році зі зростанням ВВП, за оцінками МВФ, у 4,5%.

Україні наступного року знадобиться 37 млрд доларів зовнішньої підтримки. Наразі запит президента США Джо Байдена на 60 млрд доларів не просувається в Конгресі, а пакет підтримки Євросоюзу на 50 млрд євро був заблокований через вето Угорщини.

Свириденко висловила надію, що Євросоюз схвалить допомогу Україні в лютому. В такому разі кошти надійдуть до кінця березня.

Наша держава, як зазначає FT, із вересня намагається заощадити кошти й змінити пріоритети видатків. Зокрема, Кабмін вирішив збільшити податок на прибутки банків, а також податки на доходи фізичних осіб із військових тепер направлятимуть до центрального бюджету.

Свириденко все ж наголошує, що цього не досить. За її словами, пріоритетом для нашої держави буде оборона й обслуговування боргу.

Як пояснила Свириденко, Україні, можливо, потрібно затримати виплату заробітної плати для 500 тисяч державних службовців і 1,4 млн вчителів. Стосується це питання також виплати 10 млн пенсіонерів, якщо Захід не дасть гроші.

Нагадаємо, 21 грудня в Мінфіні розповіли, як Україна впорається без грошей США та ЄС. У відомстві заявили, що вже діє "план Б". Український уряд уже зараз планує активізувати внутрішні ресурси для покриття витрат, оскільки ухвалених партнерами рішень недостатньо для фінансування бюджету в січні-лютому 2024 року.