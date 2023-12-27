Мільярдів на ЗСУ немає: у Мінфіні не знають, де брати гроші на посилення мобілізації (відео)

Міністр Сергій Марченко заявив, що внутрішній потенціал фінансування вже вичерпаний. Штучно збільшити витрати теж не вийде, бо коштів просто немає.

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У Міністерства фінансів є багато запитань щодо мобілізації, зокрема щодо обсягів та термінів. На сьогодні внутрішній потенціал фінансування цих потреб вже вичерпаний. Про це 27 грудня в ефірі проєкту "Business Breakfast з Володимиром Федоріним" заявив міністр Сергій Марченко.

З його слів, рішення щодо оптимізації витрат мають запропонувати Генштаб ЗСУ та Міноборони. Наразі Україна не має внутрішнього потенціалу, щоб фінансувати потреби армії. Штучно збільшити витрати на мільярди гривень також неможливо, бо таких грошей просто немає.

"Якщо нам потрібно буде їх знайти, нам потрібно розуміти в часі — ці кошти потрібно знайти вже сьогодні або це березень-квітень-травень, можливо, друге півріччя. Тобто мені потрібна картина, як міністру фінансів. Тоді можна буде говорити про забезпечення цих потреб", — зазначив Марченко.

Він не виключає, що доведеться шукати додаткові доходи та внутрішні джерела фінансування.

"Але поки що зарано говорити про цифри, тому що несформоване розуміння потреб з боку відповідальних структур", — підкреслив міністр.

З його слів, нині Мінфін не має даних про те, яку потребу потрібно буде забезпечити. Це мають порахувати у Міноборони, визначивши можливі джерела оптимізації витрат. Потім міністерства знайдуть спільне рішення.

"Поки що ми до цієї вправи ще не підійшли. Хоча я розумію, що найближчим часом ми підійдемо", — додав Марченко.

Інтерв'ю з Сергієм Марченком (про посилення мобілізації — з 11:55)

Нагадаємо, у Верховній раді зареєстрували новий законопроєкт, який передбачає суворіші вимоги до обліку та мобілізації в Україні. Його мають розглянути 10 січня.

25 грудня секретар оборонного комітету ВР Роман Костенко заявив, що 2024 рік буде в Україні роком "мобілізації й підготовки".