Українським пенсіонерам виплачуватимуть надбавку від ООН: хто може розраховувати на неї

Раніше доплати отримували пенсіонери, що проживали у зоні бойових дій та мали пенсію до 3 тисяч. Тепер додаткові кошти від ООН надаватимуть іншій категорії українців.

Українці можуть отримати фінансову допомогу від ООН. У тому, хто нині може претендувати на виплати, розібралися журналісти "24 каналу".

Мінсоцполітики спільно з ООН продовжують надавати допомогу українцям, які найбільше постраждали від війни. Відповідну надбавку отримали вже 278 тисяч пенсіонерів, загалом виплачено вже 609 мільйонів гривень.

Раніше доплату надавали тим, хто проживає в зоні бойових дій та має пенсію менш як 3 тисячі гривень. Кошти додавали автоматично, і розмір надбавки залежав від різниці суми виплат з встановленим "мінімумом".

Хто тепер може отримати допомогу від ООН?

Тепер надбавку отримуватимуть 350 тисяч українців, які є особами з інвалідністю.

Окрім цього статусу, громадянин також має:

проживати на прифронтовій території або у зоні активних бойових дій;

не мати статусу ВПО;

отримувати щомісячну виплату до 3 250 гривень;

не отримувати іншу міжнародну грошову допомогу.

Які пенсії по інвалідності в Україні?

На пенсійні виплати особам з інвалідністю впливають вікові виплати.

До кінця цього року співвідношення між розміром пенсії за віком та групою інвалідністю залишається таким:

100% — І група;

90% – II група;

50% – III група.

Також уряд становив мінімуми, менше за які українцям не виплачують:

для осіб з інвалідністю І групи — 2 300 гривень;

для осіб з інвалідністю II та III груп, які не працюють — 2 100 гривень;

для осіб з інвалідністю II та III груп, які працюють — 2 093 гривні.

У ЗМІ наголосили, що групу інвалідності визначає спеціальна комісія. Якщо під час повторної експертизи були зафіксовані зміни, виплати також коригують.

Нагадаємо, опитування українців показало, що майже 39% вистачає грошей лише на необхідні речі та харчування. 9,8% респондентів зізнались, що не можуть дозволити собі навіть продукти.

У Мінекономіки попередили, що в разі припинення допомоги Заходу можуть припинити виплату пенсій та зарплат.