Пенсіонери можуть отримати знижку 100% на оплату комуналки: у ПФУ назвали умови

За даними Пенсійного фонду, розраховувати на пільги можуть лише представники певних професій, які проживають у сільській місцевості й мають низький рівень фінансового забезпечення.

Деякі українці можуть отримати знижку до 100% на оплату житлово-комунальних послуг. У Пенсійному фонді України розповіли, хто може розраховувати на такий бонус.

Насамперед головною умовою є те, що пенсіонери мають проживати в сільській місцевості й мати стаж із певного переліку професій. Зокрема, продовжують у ПФУ, на подібні пільги можуть розраховувати співробітники державних і комунальних закладів культури.

До переліку входять такі спеціальності:

педагог;

медик;

співробітники бібліотек і музеїв;

фармацевт;

еколог.

Водночас спеціальні бонуси мають право отримати лише ті українці, рівень фінансового забезпечення яких недостатній.

"Пільга надається, якщо середньомісячний дохід сім'ї за попередні шість місяців у розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (у 2023 році це 3760 грн). Пільга надається протягом дванадцяти місяців із місяця визначення такого права", — ідеться в повідомленні.

Для того, щоб скористатися знижкою, необхідно надіслати заяву до Пенсійного фонду України, і зробити це можна як особисто, так і онлайн. Також реєстрація заяви на отримання пільг доступна через застосунок "Дія".

Українцям необхідно мати при собі такі документи, щоб прохання було розглянуто:

трудова книжка або довідки, що засвідчують роботу за зазначеними спеціальностями в сільській місцевості;

довідка про місце проживання (реєстрації) в сільській місцевості;

посвідчення особи.

Нагадаємо, 18 грудня повідомлялося, хто з українців може втратити допомогу на комуналку. Громадяни можуть подати заяву до Пенсійного фонду, щоб отримати державну допомогу на оплату комунальних послуг. Водночас звертатимуть увагу, чи є в сім'ї безробітні та борги.