Пенсії в Україні: коли та які соціальні виплати збільшаться у 2024 році

Загалом планується за рік три етапи підвищень. Перший із них відбудеться на початку року. Також очікується запровадження нової бальної системи для пенсіонерів.

У 2024 році пенсійні виплати для українців буде підвищено кілька разів. Також буде змінено систему нарахування. Про це повідомляє NV.

Зазначається, що протягом року перерахунок виплат пройде в три етапи. Перший раз це відбудеться в січні, потім у березні, а останній раз — у липні.

У січні суму пенсії перерахують для тих українців, які отримують мінімальну та максимальну пенсію. Пов'язано це з розміром прожиткового мінімуму, який зміниться з 2093 до 2361 грн. Пенсійні виплати зростуть до рівня 2361 та 23 610 грн відповідно.

Також у січні та липні 2024 року відбудеться перерахунок пенсій чорнобильцям і тим українцям, які отримують мінімальну пенсію в 65 років із повним страховим стажем — 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Розмір найменшої виплати для таких людей спочатку збільшиться з 2680 до 2840 грн, а потім до 3200 грн.

Березень 2024. Підвищення пенсійних виплат для тих, кому мають індексувати їх за планом. Відбудеться це вперше за бальною системою, щоб зрівняти виплати громадян, які вийшли на пенсію в різний час. Поки що не відомо на скільки зростуть пенсійні виплати українців. Попередньо середня пенсія підвищиться до 6 тисяч гривень.

Соціальні виплати у 2024: що зміниться

На початку 2024 року зростуть і деякі інші соціальні виплати. Наприклад, загальний показник прожиткового мінімуму 2024 року становитиме 2920 грн, а ось для тих громадян, які втратили працездатність, мінімум становитиме 2361 грн.

Виплати за понаднормовий стаж збільшаться до 23,6 грн за кожен додатковий рік. Розмір добровільного пенсійного внеску стане вищим і становитиме 1562 грн, а ось доплата одиноким пенсіонерам, які потребують догляду, — до 944 гривень.

Раніше повідомлялося, що люди похилого віку, які не матимуть 15 років стажу в 65 років, отримуватимуть соціальну допомогу, а не пенсію. Її розмір визначатиметься як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб і середньомісячним доходом сім'ї на одну особу за пів року.