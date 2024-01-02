Усе через допомогу Заходу: чи очікують на українців паузи у виплатах пенсій у 2024 році

Поки що уряд виконує усі зобов’язання з виплат та пенсій. Проте затримка у наданні коштів партнерами України може серйозно відкоригувати надії на 2024 рік, створивши проблеми у здійсненні соцвиплат і пенсій.

У 2023 році економіка України зростала попри усі виклики, пов’язані із російською агресією. За даними Нацбанку, на зростання ВВП вплинуло налагодження логістики, а також успіхи агропідприємств. Крім того, рівень та ритмічність надання Україні фінансової допомоги з боку партнерів надали можливість уникнути складнощів із соціальними виплатами та видатками на пенсії. Про це пише Фокус у статті "Як заробляти будемо? Економічні підсумки 2023 року та прогнози на 2024-й".

Підсумки 2023 року: як зростала економіка попри війну та обстріли

За підсумками 2023 року очікується зростання ВВП на 5%, кажуть в Нацбанку. Експерти погоджуються: рік був досить вдалий для України попри усі ризики.

"Збільшення економічної активності було переважно обумовлено попитом домогосподарств, адже падіння реальних доходів у приватному секторі було компенсовано стрімким та стійким зростанням виплат військовослужбовцям. Відновленню економіки також сприяло значне покращення внутрішньої логістики та покращення протягом року настроїв бізнесу та домогосподарств. Сільське господарство зробило суттєвий внесок у цьогорічний ВВП завдяки сприятливим погодним умовам", — розповів голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

А на думку Олександра Печерицина, директора департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку, зростання ВВП за 2023 рік складе до 5,7%.

Великий врожай неочікувано допоміг економіці у 2023 році Фото: kievvlast.com.ua

"Адаптація до поточних безпекових і блекаут-ризиків створила додатковий фактор посилення оптимізму у споживачів і у бізнесу через споживання і інвестиції, що підтримало зростання економіки передусім у першому півріччі. Пізніше у другому півріччі економічне зростання підтримали позитивні результати щодо врожаю і врожайності. Крім цього, можливість переналаштувати зовнішньоторговельні потоки через новостворений морський коридор дозволить зменшити негативний розрив між експортом і імпортом", — вважає Олександр Печерицин.

Прогнози на 2024 рік: головне – повернути міжнародну допомогу

Наприкінці грудня перший віцепрем’єр-міністр та міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що Україні, можливо, доведеться затримати виплату заробітної плати для державних службовців і вчителів, а також виплати пенсій, якщо вчасно не надійде фінансова допомога Заходу. Тим часом, експерти кажуть про можливість для України пройти без проблем січень, якщо збільшити випуски ОВДП. Та цей інструмент навряд чи перекриє у довгостроковій перспективі потребу уряду у коштах для державних видатків, зокрема на соціальні статті. До того ж, збільшення обсягу випусків ОВДП може прискорити девальвацію гривні, яка вже прискорилась наприкінці грудня, коли курс на міжбанку перетнув позначку 37 грн за долар, а на готівковому ринку курс був на рівні 38,5-38,95 грн/дол. А 2 січня Національний банк України знизив офіційний курс гривні до долара до 38,0144 грн за долар.

"Внутрішні залучення (ОВДП) – найдоступніший зараз механізм. По-перше, у банківській системі достатньо ліквідності. По-друге, половина банків перебувають у держвласності та фактично контролює цю ліквідність. По-третє, це емісійний механізм. Наскільки мені відомо, Мінфін бачить і використовуватиме цей механізм. Саме тому при річній інфляції 5,1% облікова ставка була знижена лише на 1 в.п. до 15%, щоб залишити привабливість розміщення ОВДП. Втім, Мінфіну необхідно буде шукати також баланс між поточними залученнями та майбутніми виплатами за цими облігаціями. Також ми бачимо девальвацію гривні, яка покликана знизити навантаження на резерви та збільшення митних зборів. Також, ймовірно, будуть авансові збори дивідендів і посилення фіскальних зборів через жорсткіше адміністрування. І йдеться про використання золотовалютних резервів для здійснення видатків державного бюджету", — розповідає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

На своєчасне здійснення соціальних виплат, зарплат вчителям та пенсій впливатиме політика ЄС та США щодо надання Україні фінансової підтримки. Ці кошти — головне джерело для таких видатків державного бюджету

Загалом на 2024 рік поки що у експертів прогнози доволі оптимістичні – вони кажуть про можливе зростання ВВП на 3-6% за підсумками цього року.

На думку голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, йдеться про зростання ВВП на 4% у 2024 році.

Олександр Печерицин розповів, що у Райффайзен Банку прогнозують у 2024 році зростання ВВП на рівні 5,7%. Нещодавно ЦЕС опублікував прогноз по ВВП від неурядових експертів, і там йдеться про 4% за підсумками 2024 року. У ICU розраховують на зростання ВВП на 5%.

У січні стане зрозуміло, чи зможуть в Україні вчасно зараховувати пенсії та інші виплати Фото: infoline.ua

"Зростанню сприятиме відновлення експорту, розширення кредитування економіки, бюджетні програми та військові замовлення. Очікуємо також зростання споживання. У міру зростання захищеності неба, активності морського торговельного коридору, очікуємо покращення економічних показників. Однак через ризики, що закладаються за ритмічністю та обсягами зовнішньої допомоги, очікую 3% зростання ВВП", — каже Андрій Шевчишин.

Нагадаємо, голова податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев вважає, що Україна зможе отримати мільярди допомоги у 2024 році від ЄС та США, про що він розповів в інтерв’ю Фокусу.

На думку економіста Віталя Шапрана, Україні варто сконцентруватись на конфіскації заморожених активів РФ. За його оцінками, йдеться про приблизно 500 млрд доларів суверенних активів РФ (резерви ЦБР, ФНБ, російських державних корпорацій і банків, неофіційні фонди різних установ) і таку ж суму від приватних осіб РФ (російські олігархи, чиновники і т.д.). Тож, Україні потрібно прискорити ідентифікацію цих активів органами фінансового моніторингу партнерів та попрацювати з ЄС над просуванням ідеї саме конфіскації російських активів на користь України.