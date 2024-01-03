Є рекорд: у Нацбанку розповіли, чим здивували українці наприкінці 2023 року

За даними державного регулятора, чиста купівля валюти населенням у грудні 2023 року становила 1,026 мільярда доларів.

Комерційні українські банки за підсумками грудня 2023 року купили в населення готівкової та безготівкової валюти на суму 1,570 мільярда доларів (в еквіваленті). Водночас фінустанови продали українцям 2,596 мільярда доларів. Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Як українці купували і продавали валюту Фото: НБУ

Зазначається, що чиста купівля валюти становила 1,026 мільярда доларів. Таким чином, наприкінці минулого року українці купили рекордний за останні 11 років обсяг валюти (у листопаді 2012 року було куплено 1,523 мільярда доларів).

Так, у НБУ оприлюднили графік операцій фізосіб з купівлі та продажу іноземної валюти. За даними регулятора, у листопаді 2012 року чиста купівля валюти становила $1,523 мільярда, а після цього показник поступово знижувався.

Населення України в грудні 2023 року купило на 2,596 млрд доларів.

Загалом з початку 2023 року українці продали 18,222 мільярда доларів і купили 23,015 мільярда. Чиста купівля валюти склала $4,793 мільярда.

Яким буде курс долара у 2024 році

У новому році на валютному ринку можуть відбуватися курсові коливання, проте вони не вийдуть за межі нормального курсоутворення. Про це в недавньому інтерв'ю Фокусу розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, спрогнозувати майбутній курс долара досить складно, але політик вважає, що закладений у прогнозі Міністерства економіки рівень курсу валют у 40,7 гривні за долар може виявитися зовсім іншим.

"Курс міністерства в макропрогнозі — це не вказівник, це не таргет, ми не таргетуємо курс. Це певна оцінка, виходячи з тих чи інших обставин в умовах невизначеності. Дуже важко робити прогнози в той час, коли в нас невизначена ситуація на фронті, коли в нас не визначена ситуація всередині країни, коли є ризики за допомогою партнерів. Але в цих умовах все одно має бути визначений прогнозний курс", — розповів він.

Він також не виключає, що у 2024 році може відбуватися просідання курсу.

"Якщо говорити про курс гривні, то я ніколи не роблю жодних прогнозів курсоутворення. Я не виключаю помірного просідання, але це точно не те просідання, на яке треба звертати увагу, як на щось таке, що виходить із меж нормального курсоутворення", — наголосив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Нагадаємо, що 2 жовтня 2023 року Нацбанк запровадив гнучкий обмінний курс в Україні. Але ситуацію на валютному ринку продовжує контролювати регулятор шляхом компенсації структурного дефіциту валюти.