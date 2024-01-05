Експорт втрачено: у Мінекономіки розповіли, як Україна може подолати кризу

За даними профільного відомства, у 2023 році надходження від експорту були найнижчими за останнє десятиліття через проблеми з логістикою.

Український експорт товарів за підсумками 2023 року у вартісному вимірі впав на 18,7% — до 35,8 мільярда доларів. Водночас фізичні показники обсягу експорту були на рівні майже 100 мільйонів тонн, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

У відомстві зазначили, що надходження від експорту минулого року були одними з найнижчих за останнє десятиліття. Погіршення показників у Мінекономіки пов'язують із проблемами в логістиці та додають, що намагаються вирішити це питання вже зараз.

"Запустили альтернативний коридор у Чорному морі, розвиваємо річкові перевезення на Дунаї, тривають переговори з польською стороною щодо розблокування кордону. Завдяки цьому в грудні — вперше за друге півріччя — ми експортували більш ніж на 3 мільярди доларів. Також у грудні ми вперше з березня експортували понад 10 мільйонів тонн", — розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко.

За даними відомства, у 2023 рік морем Україна вивезла майже на 1 мільйон тонн вантажів більше, ніж за підсумками 2022-го. Також морськими шляхами відбувається експорт й інших товарів, наприклад металу. Після запуску альтернативного морського коридору зріс експорт виробів цієї групи. При цьому експорт автомобільним транспортом і далі скорочується. Головна причина — польське блокування кордонів.

На відміну від експорту, імпорт у грошовому вимірі торік зріс і становив 62,2 мільярда доларів. Найбільше Україна завозила палива на 7,8 мільярда доларів, лікарські засоби на 1,7 мільярда, БПЛА на 681 мільйон доларів. А ще в країну активно завозили автомобілі, добрива та засоби захисту рослин.

Також, як зазначається, у 2023 році в Україні фіксувався спад у торгівлі товарами. За підсумками року дефіцит становив 26,4 мільярда доларів. Його спровокували два ключові чинники — проблеми в логістиці та потреби оборони.

Нагадаємо, 21 листопада повідомлялося, що в НБУ підрахували, яких збитків зазнає Україна через страйк польських перевізників.