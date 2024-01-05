Зростання цін і "повільна" інфляція: як змінюватиметься економіка України 2024 року

За інформацією Міністерства економіки, рівень інфляції наприкінці 2023 року в річному розрахунку знизився до 5,1%, що є доволі низьким показником для країни, яка воює.

Ціни в Україні 2024 року зростатимуть дещо швидше, ніж це було 2023 року. При цьому інфляція в країні залишиться на низькому рівні, незважаючи на військові ризики. Про це повідомили в Міністерстві економіки.

"На початку наступного року, у разі відсутності форс-мажору, можна очікувати продовження тренду невисокої інфляції, хоча напевно загалом вона перевищить показник попереднього року", — йдеться в огляді.

Як зазначили у відомстві, у листопаді 2023 року споживча інфляція сповільнилася до 0,5% за місяць, у річному розрахунку — до 5,1%. Це досить низькі показники як для країни, що перебуває у стані війни.

"Такий тренд сформувався завдяки стабільній загалом пропозиції товарів і послуг, яка наразі органічно поєднується з поточними тенденціями поступового зростання попиту в економіці, пов'язаними із загальним процесом відновлення", — розповіли в Міністерстві економіки.

Там також пояснили, завдяки яким чинникам в Україні зберігається низький рівень інфляції:

збереження відносної стійкості обмінного курсу гривні, який підтримувався Нацбанком завдяки значним обсягам надходження міжнародної допомоги. Завдяки цьому вдавалося контролювати цінові коливання на тлі заміщення імпортом товарів власного виробництва внаслідок втрат війни;

підтримання "мирної" сезонності у формуванні цін на ринку м'яса та м'ясопродуктів, зокрема завдяки поступовому відновленню виробництва та відсутності шоків попиту;

значна внутрішня пропозиція продукції рослинництва на тлі низхідної цінової динаміки на світовому ринку, звуженої експортної логістики (зокрема, польська транспортна блокада на кордоні), обмеження на експорт української продукції АПК до деяких європейських країн зумовили здешевлення: продуктів переробки зернових (на 4,2%), цукру (на 4,3%), соняшникової олії (на 1,9%).

При цьому війна продовжує гальмувати економічні процеси. Зокрема, в Україні зберігається дефіцит робочої сили, відбуваються масштабні міграційні потоки, а багато виробничих потужностей було зруйновано під час бойових дій. Крім того, на тлі високих безпекових ризиків і посилення невизначеності, зокрема щодо фінансування у 2024 році, створюються умови для зростання волатильності цін і в підсумку — до прискорення інфляційних процесів в Україні.

До слова, нещодавно Фокус писав про головні економічні прогнози на 2024 рік. Також економіст, член Українського товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран пояснив, з якими викликами зіткнеться Україна в новому році.