Справи Кремля дедалі гірші: чому Москва не може доставити 11 мільйонів барелів нафти в Індію

Москва продовжує наймати таємних торговців і перевозити свою нафту на суднах із невизначеними власниками, але агресору стає дедалі складніше продавати свою нафту головним партнерам і заробляти гроші для війни проти України.

Санкції проти російської нафти починають діяти на можливості Москви торгувати "чорним золотом" з країнами, які ще згодні на співпрацю з агресором. Як повідомляє агентство Bloomberg, у грудні 2023 року близько 14 танкерів із нафтою РФ або зупинялися, або розверталися, або вимикали обладнання, щоб приховати від систем цифрового стеження своє місце розташування.

Проблеми з транспортуванням нафти з'явилися через кілька тижнів після того, як Міністерство фінансів США запровадило масштабні санкції проти російських нафтотрейдерів і державної судноплавної компанії "Совкомфлот" через повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну.

За даними журналістів, на борту 14 танкерів, які поки що так і не допливли до берегів Індії, перебуває 11 мільйонів барелів нафти. В основному танкери перевозять російську нафту марки Sokol, але деякі вантажі Urals також затримуються.

Водночас Москва дедалі частіше наймає таємних торговців і використовує судна з невизначеними власниками та страховкою, щоб обійти цінову межу з боку країн G7, яка мала б завдати шкоди Кремлю.

"Деякі з 14 кораблів, судячи з усього, втратили сигнал, а це означає, що вони можуть просто таємно доставляти вантаж. Однак відтоді, як почалася війна проти України, було незвично бачити, як танкери, що беруть участь у торгівлі російською нафтою, роблять це", — ідеться в публікації.

Близько 14 танкерів із нафтою РФ або зупинялися, або розверталися, або відключали обладнання на шляху до Індії Фото: Bloomberg

За даними агентства, на тлі перебоїв з поставками російської нафти Індія вже переключає свою увагу на інші країни, у яких можна купити нафту без обмежень. Так, як мінімум один індійський нафтопереробний завод купив сиру нафту в Об'єднаних Арабських Еміратах, щоб замінити порушений російський імпорт.

Нагадаємо, з 5 грудня 2022 року діє ембарго на імпорт морської нафти з Росії, яке запровадив Європейський Союз (ЄС). Також країни G7 і Австралія встановили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти. Зазначимо, що половина відвантаженої з Росії нафти і нафтопродуктів у 2023 році відправлялася до Китаю, а частка експорту до Індії зросла до 40% за два роки .