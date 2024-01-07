Триватиме аж до Великодня: українців попередили про здорожчання деяких важливих продуктів

Експерти назвали стратегічні для українців продукти та їхні ціни після здорожчання.

Від січня в Україні зростатимуть ціни на основні овочі та фрукти, хлібобулочні вироби. Ба більше, яйця вже здорожчали. І цей процес триватиме аж до Великодня. Про це повідомила завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку наукового центру "Інститут аграрної економіки" в коментарі "24 каналу" Інна Сало.

За статистикою, яку надала експертка, основні овочі з так званого борщового набору в Україні в середньому зросли на 4-6%.

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капуста білокачанна здорожчала до 15 гривень за кг (+6%),

буряк підскочив в ціні до 15,50 гривень (+4%),

морква — до 15 гривень (+6%),

картопля — до 22,50 гривень (+1,5%).

Щодо ріпчастої цибулі, то ціна на цей продукт може зрости через високий попит на неї та обмеженість якісної пропозиції. Тож фахівці прогнозують зростання цін до 18 гривень за кілограм (+8%).

Тим часом вже першого місяця 2024 року говорять про зростання цін на яблука. Їхня вартість може становити 19 гривень за кілограм (+9%), Ціни на виноград підскочать до 205 гривень кіло (+3%), на лимони — до 72 гривень.

Апельсини стануть дорожче. Кілограм цих цитрусових можна буде придбати за 80 гривень. А мандарини — за 65 гривень. Так чамо коштуватиме кілограм бананів.

"Щодо імпортованих плодів спостерігається некласична ситуація. Взимку їх пропозиція розширюється, але ціни все одно зростають в середньому до 3% – через порушену логістику та здорожчання пального і доставки", — додала Інна Сало.

Ціни на хлібопекарську продукцію та яйця

Інша експертка, головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Світлана Черемісіна додала, що всі види продукції хлібопекарської галузі стабільно дорожчають. Так, хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку додав в ціні 0,7% і тепер коштує до 43,02 гривні за кілограм,

ціна на батон становить 22,96 гривні за 500 грамів,

хліб пшеничний з борошна першого ґатунку зріс в ціні на 0,8%, а саме до 35,77 гривні,

хліб житній подорожчав на 0,7% — до 36,72 гривні.

Щодо яєць, то науковиця Світлана Пашко розповіла про коливання цін на цей продукт. Від вересня по грудень 2023 року на ринку вже майже не залишалося продукції господарств населення, тому птахофабрики підніматимуть оптово-відпускні ціни.

Також в Україні збільшився попит на валюту, а паралельно з цим почалося зростання курсу долара щодо гривні.

Нагадаємо, в Україні подорожчають і послуги сервісних центрів МВС. Вартість складання теоретичного іспиту на права зросте в 19 разів, а практичного — у 32 рази.