Деяким пенсіонерам платитимуть на майже 2700 гривень більше: кого це стосується

Максимальна пенсія зросла до 23610 гривень, а мінімальна до 2361 гривні, відповідно до закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік".

В Україні з січня підвищили розмір прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати, в результаті чого відбувся перерахунок пенсій. Про це повідомили у Пенсійному фонді.

Згідно зі статтею 8 закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" мінімальну заробітну плату встановлено в розмірі 7100 гривень. Своєю чергою це є підставою для збільшення пенсій непрацюючим особам, що досягли 65-річного віку та мають повний страховий стаж — 30 років для жінок, 35 для чоловіків. У таких пенсіонерів мінімальний розмір пенсій повинен бути не менше за 40% мінімальної зарплати, а саме 2840 гривень.

З 1 січня 2024 року зріс розмір прожиткового мінімуму відповідно до статті 7 закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", для осіб, що втратили працездатність, він становить 2361 гривню, тоді як прожитковий мінімум на одну особу в розрахунок на місяць — 2920 гривень.

У результаті розмір надбавки до пенсії почесним донорам України, що обчислюється як 10% розміру прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць, зріс до 292 гривні.

Крім цього, згідно з законом "Про Державний бюджет України на 2024 рік" максимальна пенсія в Україні зросла з 20930 гривень до 23610 гривень, а мінімальна з 2093 гривень до 2361 гривні.

Нагадаємо, літнім людям, що досягли 65-річного віку, проте їхній страховий стаж менше ніж 15 років, отримуватимуть соціальну допомогу, а не пенсію. В отриманні такої допомоги можуть відмовити тим, хто отримує інші виплати або має інші джерела доходу.

Раніше повідомлялося, що українці можуть сплачувати персоналізовані благодійні внески через ПФУ. Зокрема, 70% суми виплачується пенсіонеру, а 30% — спрямовується до бюджету ПФУ та використовується як фінансовий ресурс.