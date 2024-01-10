Плюс 700 гривень до пенсії: які виплати у 2024 році отримують літні українці

Середні пенсії в Україні, як підрахували в Пенсійному фонді, у 2023 році зросли на 16,5% і зараз становлять понад 5 тисяч гривень.

Середній розмір пенсійних виплат в Україні за підсумками 2023 року збільшився на майже на 763 гривні. Про це свідчать дані Пенсійного фонду.

Так, зазначається, що середній показник пенсій тепер становить 5 385,25 гривні. За інформацією держструктури, станом на 1 січня 2024 року пенсії в Україні отримували 10 516 537 осіб. Водночас протягом року пенсіонерів поменшало на 171 384 особи.

Водночас офіційний рівень інфляції в Україні за 2023 рік становив близько 5%. Як зазначають у Пенсійному фонді, основне збільшення розміру пенсій у 2023 році відбулося під час індексації, яка розпочалася 1 березня.

Пенсії українців: як зміняться виплати у 2024 році

Планується, що поточного року для українців відбудеться одразу три етапи підвищення пенсійних виплат:

у січні та липні 2024 року — тим, хто отримує мінімальну пенсію, яким виповнилося 65 років і які мають повний страховий стаж (чоловіки — 35 років стажу, жінки — 30 років);

у березні 2024 року — підвищення отримають усі, чиї пенсії мають індексувати за планом, а також ті, хто отримує мінімальну і максимальну пенсію — у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Ба більше, із січня рівень прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність, становить не 2 093 гривні, а 2 361 гривню. Тож мінімальна пенсія теж збільшиться до 2 361 гривні, а максимальна — 23 610 гривні. Збільшення пенсій у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму відбувається також з 1 січня. У 2024 році воно теж відбудеться, тільки в березні.

Нагадаємо, люди похилого віку, у яких не буде 15 років стажу в 65 років, отримуватимуть соціальну допомогу замість пенсії. Також Фокус розповідав, чи будуть паузи у виплатах пенсій у 2024 році.