ОАЕ заборонили рух суднам під прапором Камеруну через тіньовий флот Росії та її нафту, – ЗМІ (інфографіка)

З 14 нафтоналивних суден під прапором Камеруну, достатньо малих, щоб забирати нафту з портів РФ, 11 робили це протягом останнього року, свідчать галузеві дані, які зібрали аналітики Bloomberg.

Об'єднані Арабські Емірати заборонили заходити у свої води суднам під прапором Камеруну, оскільки країна дистанціюється від ризикованих суден, зібраних для транспортування санкційної нафти РФ. Агенція Bloomberg ознайомилася з документом Міністерства енергетики та інфраструктури, опублікованим на сайті порту Фуджейра.

Морські компанії та суднові агенти не повинні надавати послуги кораблям, зареєстрованим у цій африканській країні. Заборона не стосується суден, які пройшли оцінку широкого міжнародного класифікаційного органу.

Більшість торговельних кораблів ходять під прапорами далеких країн, якими вони володіють або керують. Популярні з них — Маршаллові острови та Панама, які є невід'ємною частиною стандартів безпеки в судноплавстві.

Росія, як йдеться у повідомленні, зібрала величезний тіньовий флот танкерів для транспортування своєї нафти в умовах американських санкцій, частина цього флоту перейшла під маловідомі прапори, такі як прапор Камеруну. Ще в середині минулого року африканська держава була визначена як країна з дуже високим ризиком того, що кораблі не пройдуть відповідну перевірку безпеки під час перебування в порту.

Зареєстрований в Камеруні флот нафтових танкерів невеликий, але більшість з них за останній рік побували в Росії.

Кількість суден під прапором Камеруну

З 14 нафтоналивних суден під прапором Камеруну, достатньо малих, щоб забирати нафту з портів РФ, 11 робили це протягом останнього року, свідчать галузеві дані, зібрані Bloomberg. Від загального обсягу постачання нафти в Росію на них припадає менш як 1%.

Нагадаємо, 8 січня, як повідомило Reuters, Саудівська Аравія, знижує ціни на нафту, світові котирування падають. Країна в лютому знизить ціни на нафту для покупців у всіх регіонах, зокрема для основного азійського ринку.