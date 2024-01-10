М'ясо та риба дорожчі, яйця та олія дешевші: як змінилися ціни на продукти у 2023 році

Деякі продукти стали дорожчими на 7-13%. Але є й позиції, на які ціни протягом року навпаки знизилися.

У грудні 2023 року середні ціни на продукти харчування були вищими на 4%, ніж у грудні 2022-го. Про це свідчать дані Державної служби статистики (Держстату).

Зазначається при цьому, що продуктова інфляція істотно сповільнилася в другій половині року. Однак у середньому за рік ціни на продукти були на 14,7% вищими, ніж у 2022 році.

Які продукти подорожчали

Найсуттєвіший стрибок, за даними державної структури, стався з цінами на м'ясо та м'ясопродукти, які подорожчали на 12,9%. Також на 9,9% стало дорожче купувати масло, а молоко додало в ціні 9,7%.

Також подорожчали:

сир і кисломолочний сир — на 7,5%;

хліб — на 7,%;

безалкогольні напої — на 6,9%;

риба та продукти з риби — на 4,1%;

овочі — на 3,%;

фрукти — на 2,2%.

Як змінилися ціни на продукти у 2023 році Фото: Держстат

Водночас макаронні вироби подешевшали стали дешевшими на 0,3%, хліб і хлібопродукти — на 2,8%, цукор — на 5,8%, яйця — на 9,5%, соняшникова олія — на 14,9%.

Із січня в Україні зростатимуть ціни на основні овочі та фрукти, хлібобулочні вироби. За словами завідувачки відділу ціноутворення та аграрного ринку наукового центру "Інститут аграрної економіки" Інни Сало, на українському ринку вже подорожчали такі продукти, як:

капуста білокачанна — до 15 гривень за кг (+6%),

буряк підскочив у ціні — до 15,5 гривні (+4%),

морква — до 15 гривень (+6%),

картопля — до 22,5 гривні (+1,5%).

Також зростають у ціні й яблука, вартість яких упродовж січня може сягнути 19 гривень за кілограм (+9%), Ціни на виноград підскочать до 205 гривень кіло (+3%), а на лимони — до 72 гривень.

Подорожчають і апельсини. Так, за кілограм цих цитрусових доведеться віддавати 80 гривень. А мандарини взимку коштуватимуть 65 гривень. За такою ж ціною українцям продаватимуть банани.

Нагадаємо, з 1 січня українці платять більше за послуги в сервісних центрах МВС. Так, наприклад, вартість складання теоретичного іспиту на права зросла в 19 разів, а практичного — у 32 рази.

Також 27 грудня перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький пояснив, як і чому дорожчатимуть продукти в Україні у 2024 році.