План Москви не спрацював: ЄС зберіг рекордні запаси газу навіть без "Газпрому"

Деякі трейдери вважають, що зима на європейському газовому ринку вже закінчилася, оскільки сховища переповнені "блакитним паливом".

Ціни на природний газ у Європі в січні 2024 року перебувають на найнижчому рівні. Востаннє таке стрімке зниження фіксувалося в серпні 2023 року. Як повідомляє видання Financial Times, трейдери вважають, що достатні запаси газу в європейських сховищах дадуть змогу спокійно пройти зимовий період, хоча в регіоні зараз сильні морози.

Що відбувається з цінами

За даними журналістів, еталонна ціна на газ TTF досягла п'ятимісячного мінімуму в Амстердамі на початку січня, оскільки інвестори дедалі більше впевнені в тому, що газові запаси ЄС дадуть їм змогу протриматися до більш теплої погоди навесні.

Еталонна ціна на Міжконтинентальній біржі впала майже на 10% порівняно із закриттям попереднього тижня, не піддавшись впливу холодів після невеликого зростання в середу до 31,19 євро за мегават-годину. Зазначається, що ця ціна значно нижча, ніж у цей же період рік тому. Тоді вартість була на рівні 70 євро за мегават-годину.

"Сказати, що зима на газовому ринку закінчилася, було б не надто сміливою заявою, оскільки сховища переповнені", — зазначив виданню один із газових трейдерів.

За даними галузевої організації Gas Infrastructure Europe, станом на 8 січня 2024 року запаси газу в сховищах Євросоюзу були заповнені на 83% — це другий за величиною показник для цієї пори року.

"Споживання газу залишається значно нижчим за нормальний рівень, що в поєднанні зі здоровими поставками СПГ і трубопровідного газу означає, що запаси в сховищах уже другий рік поспіль набагато вищі за норму для цієї пори року", — пояснив журналістам голова відділу газової аналітики консалтингової компанії ICIS Том Марцек-Мансер.

Зберегти запаси газу на такому високому рівні європейцям вдалося завдяки теплій зимі. А великий імпорт скрапленого природного газу минулого літа також допоміг поповнити сховища ЄС.

"Це не тільки допомагає знизити ризик виникнення будь-яких потрясінь, пов'язаних із пропозицією або попитом, у решту зими, а й означає, що влітку буде менше додаткового попиту на поповнення резервуарів", — сказав Марцек-Мансер.

Якщо в Європі не буде екстремально холодної погоди до кінця зими, то, як вважають газові трейдери, заповненість європейських сховищ буде на рівні 50-55% до кінця березня. Цього місяця у більшості країн Європи закінчується опалювальний сезон, тому рівень споживання газу значно знижується.

Водночас, як зазначають журналісти, ціни на газ усе ще залишаються високими порівняно з рівнем цін до повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну, а попит із боку великих споживачів знижується, тож уповільнюється економічне виробництво . За даними ICIS, попит на промисловий газ у 12 європейських країнах, включно з Великою Британією, у період із 2017 до 2021 року був на 23,5% нижчим за середній рівень.

Нагадаємо, за підсумками 2023 року в Україні було видобуто понад 1 мільярд кубометрів газу. Домогтися такого результату, як повідомили в "Нафтогазі", допомогли нові свердловини, яких загалом було відкрито 86.