Збитки "Укренерго" на 716 млн гривень: розкрито схему розкрадання електроенергії (інфографіка)

За даними слідства, компанія-трейдер "Юнайтед-Енерджі" отримала від "Укренерго" електроенергію, однак не заплатила за неї. Потім електроенергію було перепродано іншим учасникам ринку, а гроші виведено на рахунки зарубіжної компанії.

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему заволодіння електричною енергією "Укренерго". Про це повідомила пресслужба НАБУ 11 січня.

За інформацією слідства, у березні 2022 року ТОВ "Юнайтед Енерджі" закупила в НЕК "Укренерго" електроенергію на суму понад 716 мільйонів гривень. Як зазначають у НАБУ, на момент укладення угоди компанія вже мала заборгованість перед "Укренерго".

Повідомляється, що гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії було ухвалено з порушенням процедури. Надалі електроенергію було перепродано іншим учасникам ринку, а отримані гроші виведено на рахунки зарубіжної компанії.

Схема розкрадання електроенергії Фото: НАБУ

Таким чином, компанія "Укренерго" не отримала кошти за поставлену електроенергію, а банк-гарант відмовився від погашення заборгованості. Пізніше, завдяки діям НАБУ і САП, на згадані кошти було накладено арешт.

У НАБУ заявили, що у цій справі отримали підозру четверо осіб. Йдеться про організатора злочинної схеми, директора департаменту ПрАТ "НЕК "Укренерго", голову правління комерційного банку та директора приватної компанії.

Що кажуть в "Укренерго"

В офіційному Telegram-каналі "Укренерго" 11 січня повідомили, що компанія не володіє деталями слідства, проте тісно співпрацює з НАБУ і надає слідству всю необхідну інформацію.

В "Укренерго" підтвердили, що в березні 2022 року, компанія-трейдер "Юнайтед-Енерджі" споживала електричну енергію, за яку не заплатила. Загальна сума заборгованості оцінюється компанією в 1,7 мільярда гривень.

Повідомляється, що "Укренерго" вже вдалося стягнути з трейдера і банку 600 мільйонів гривень боргу. Ще 1,1 мільярда гривень компанія намагається стягнути в судовому порядку.

"Колишній співробітник "Укренерго", який згадується в повідомленні НАБУ, як і всі працівники компанії, тоді працювали в критичних умовах — у процесі облаштування робочих місць в евакуації або в бомбосховищах. Це могло б призвести до певних уповільнень процесів", — заявили в "Укренерго".

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що обсяги пошкоджень, яких зазнала енергосистема України 2 січня під час масованих ракетних атак РФ, не становлять критичної небезпеки.

Раніше, 13 грудня в "Укренерго" попередили, що в енергосистемі України є дефіцит потужності, який може збільшитися під час сильних морозів. Це ускладнює ситуацію з електропостачанням і потенційно може призвести до відключень споживачів.