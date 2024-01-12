Благодійна пенсія: скільки виплатять пенсіонеру з грошей мецената

Попри те, що українці отримують різні надбавки до своїх пенсій від держави, вони можуть розраховувати на ще одну додаткову виплату. Її вони отримують від меценатів.

З 2023 року до Пенсійного фонду України можна платити персоналізовані благодійні внески. Тим часом у ПФУ пояснили, на яку частину яку частину із загальної суми благодійної пожертви зможе розраховувати пенсіонер.

Як розповіли в держструктурі, згідно зі статтею 72-1 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", зі сплаченої на окремий рахунок Пенсійного фонду України благодійної пожертви 70% суми виплачується пенсіонерові, а 30% — це ресурс для виплати решти пенсій.

Наприклад, якщо благодійник пожертвує комусь зі своїх рідних 10 тисяч гривень, то пенсіонер із цієї суми отримає 7 тисяч гривень.

Який розмір благодійної пенсії

Чіткого визначеного розміру благодійної пенсії немає, все залежить від самого мецената. Завдяки цим надходженням Пенсійний фонд отримує додаткові гроші, які спрямовує на фінансування системи пенсійного забезпечення. Тому гроші, отримані від благодійників — це пожертви.

Чим відрізняється добровільна сплата внесків до ПФУ від благодійних пожертвувань:

за рахунок добровільної сплати страхових внесків будь-хто може вплинути на зарахування страхового стажу (собі чи іншій особі) або на розмір своєї (чи іншої особи) пенсійної виплати, яку виплачуватимуть у майбутньому;

сплата певної благодійної пожертви на користь конкретного пенсіонера (або знеособлено) дасть змогу збільшити пенсію, яку пенсіонер або пенсіонери отримують уже сьогодні.

Знеособлені благодійні пожертви в повному обсязі та 30% від персоналізованих благодійних внесків є коштами Пенсійного фонду України і не підлягають поверненню.

Як у 2024 році підвищаться пенсії українців

Планується, що пенсійні виплати українським громадянам перерахують тричі.

у січні та липні 2024 року — тим, хто отримує мінімальну пенсію, яким виповнилося 65 років і які мають повний страховий стаж (чоловіки — 35 років стажу, жінки — 30 років);

у березні 2024 року — підвищення отримають усі, чиї пенсії мають індексувати за планом, а також ті, хто отримує мінімальну і максимальну пенсію — у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Нагадаємо, літні українці, яким виповнилося 65 років, але страховий стаж яких не дотягує до норми в 15 років, отримуватимуть соціальну допомогу, а не пенсію.